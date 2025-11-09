Curso de 'canariedad' para los casi mil docentes de la península estabilizados: «Fui feliz con los Finaos» La formación acerca el modelo curricular canario al profesorado de fuera que obtuvo plaza. Para el maestro andaluz Ángel Lupión es vital conocer la realidad isleña

Casi mil docentes de la península se han incorporado a las aulas canarias este curso al obtener una plaza por méritos en el proceso de estabilización. La Consejería de Educación ha inscrito a este profesorado en un curso voluntario de 'canariedad' para «acompañarle» en su nuevo periplo profesional y que se familiarice con el modelo curricular de las islas.

María José García, responsable de esta formación, y José Ignacio Valdés, uno de los autores y colaboradores de la misma, aclaran que este itinerario formativo no aborda contenidos canarios como tal, como puede ser la geografía del archipiélago. Su cometido consiste en acercar la «naturaleza del currículo y los materiales que se trabajan en Canarias» a estos docentes, destaca Valdés.

Y es que cada comunidad autónoma «realiza su propio desarrollo de la norma estatal» y, por lo tanto, trabajan con currículos diferentes. Destacan que la mayor particularidad de Canarias es su apuesta por el desarrollo competencial del alumnado, un aspecto que sí se trabaja en el itinerario formativo, de 70 horas y dividido en cinco bloques. Además, es la primera vez que se oferta y se podrá completar hasta el próximo 10 de enero.

A pesar de ello, ambos ponen de relieve la necesidad de que el profesorado peninsular estabilizado de nueva incorporación conozca la realidad del archipiélago, especialmente su 'lenguaje', que forma parte de su idiosincrasia. Se trata de otra seña diferencial de la docencia en Canarias, reflejada en la materia de Lengua, que «tiene que ver con Literatura (autores canarios destacados), pero también con el hecho de prestigiar el habla canaria», puntualiza Valdés.

Tanto es así que la consejería ha lanzado una formación aparte, específica y voluntaria de 20 horas sobre el español de Canarias, para evitar posibles correcciones al alumnado por parte del profesorado de la península, por ejemplo, por su forma de conjugar los verbos.

Ángel Lupión es natural de Málaga, maestro especializado en Educación Física y uno de los 812 docentes que están realizando el curso. El maestro considera que esta cuestión es «muy importante»: «Si no me adapto a la situación cultural de Canarias, difícilmente voy a poder transmitir a los niños todo ese patrimonio que tienen. Es muy importante conocer la riqueza que tenemos aquí en la isla y, a partir de ahí, construir el mejor camino para los niños».

Lupión da clases actualmente en el CEIP Siete Palmas, en la capital grancanaria, donde es tutor de 3º de Primaria. Asevera que no ha tenido ningún problema de comunicación con su alumnado: «Ellos me entienden a mí y yo a ellos». Lo cierto es que ha hecho los deberes y ya incorpora en su vocabulario expresiones como «al golpito». También celebra el emplear correctamente el término 'millo' en lugar de 'maíz' y confiesa que fue «muy feliz» trabajando el Día de los Finaos en el centro.

Sobre el modelo de Canarias y Andalucía, señala que no son tan dispares y que la parte del desarrollo competencial es «exactamente igual». Repara en que «Canarias está mucho mejor a nivel organizativo», así como en que tiene más horas «a nivel de tutorías» para coordinarse con sus compañeros y «atender mejor las necesidades» del alumnado. También considera un «acierto total» la docencia compartida.

Del curso, lamenta algunos contenidos repetitivos con respecto a formaciones que cursó anteriormente: «Se deberían convalidar», agrega.

Un aterrizaje atropellado

Ángel Lupión lleva ejerciendo la docencia en Andalucía desde 2009. En sus planes no estaba estabilizar en Canarias, pero terminó consiguiendo plaza en las islas junto a su pareja, que también es profesora. El aterrizaje de la familia en Gran Canaria fue una «odisea», pues pisó la isla en pleno septiembre, con una niña de tan solo 4 años y sin una casa. Asegura que la ayuda de Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado, fue crucial y que ahora son «felices».

Canarias y el desarrollo competencial

Una de las particularidades del sistema educativo canario es su apuesta por el desarrollo competencial del estudiantado. Esto significa que se «centra más en las competencias que adquiere el alumnado, que en los contenidos en sí», según matiza María José García. «El hecho de que el desarrollo competencial sea la premisa del currículo lleva a cambios, incluso, metodológicos», especifica.

Siendo así, ahonda, existen elementos del currículo «comunes en todas las comunidades autónomas, como son los objetivos o las competencias clave», y otros «propios y genuinos del currículo de Canarias», como son las rúbricas, bloques competenciales o líneas estratégicas, que el profesorado estabilizado procedente de la península debe conocer.

A este respecto, José Ignacio Valdés pone en valor que el archipiélago se adelantó en su momento a la nueva Ley de Educación, la Lomloe: «Canarias es ya una comunidad avanzada en el desarrollo competencial, lo había anticipado, y cuando llegó la Lomloe eso fue una ventaja, porque el docente ya estaba habituado a trabajar de esa manera y el currículo se mantuvo», enfatiza.

También apunta que otras autonomías «calcaron» lo que les proporcionó el Ministerio de Educación, mientras que en el archipiélago «hubo un estudio, un análisis, una modificación del currículo y el elemento central, que es el criterio de evaluación».

El bloque cinco del curso aborda precisamente la evaluación competencial, que consiste en «evaluar si el alumnado está adquiriendo las competencias», tal y como reseña García.