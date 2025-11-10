Cultura oceánica, un proyecto piloto para implicar al alumnado canario en el cuidado del mar La iniciativa de las consejerías de Transición Ecológica y Educación busca fomentar la reflexión crítica y también formará al profesorado

Los jóvenes de Canarias podrán acercarse todavía más al mar y desarrollar una reflexión crítica sobre la importancia de cuidar el medio marino y costero, gracias al proyecto piloto 'Cultura oceánica a través de la RedPromar (Red de Observadores del Medio Marino en Canarias)'.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata, y la directora territorial de Educación en Las Palmas, María del Mar Méndez, presentaron este lunes la iniciativa en el IES Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.

El objetivo consiste en que el estudiantado se implique y se transforme en agente de cambio, así como en formar al profesorado en esta temática, según especifica la Consejería de Educación en una nota.

La convocatoria se abrirá el próximo mes de diciembre y son 20 los centros educativos de todo el archipiélago que podrán participar. La actividad se iniciará en enero de 2026 y se prolongará hasta final de curso.

El proyecto ofrece cinco situaciones de aprendizaje para alumnado de 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de Secundaria y 1º de Bachillerato, en un formato atractivo y práctico, de acuerdo con Educación.

La propuesta contará con un equipo técnico multidisciplinar con distintos perfiles, tanto científico como pedagogos. También incluye formación, tutorías y acompañamiento al profesorado, a través de recursos didácticos digitales, y se dinamizarán sesiones de evaluación y foros de encuentro para fomentar una red de intercambio de experiencias entre docentes.

De esta manera se busca favorecer las buenas prácticas y el compromiso con la protección de los océanos y su biodiversidad, contribuyendo a ello desde el entorno educativo y familiar.

«El medio marino es uno de los mayores activos ambientales de Canarias y un recurso fundamental para nuestro desarrollo sostenible», sostuvo el consejero H. Zapata, para enfatizar luego que protegerlo pasa por «formar e implicar a la sociedad desde edades tempranas».

Sobre el proyecto, destacó que es un «ejemplo de cómo la colaboración entre distintas áreas del Gobierno permite acercar la educación ambiental a las aulas y generar conciencia».

Por su parte, María del Mar Méndez resaltó el estrecho vínculo entre la población isleña y el mar, y que iniciativas como esta pueden «despertar vocaciones, sensibilidades y una mirada crítica».

