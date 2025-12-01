El Cruz de Piedra entra en la red nacional de centros de excelencia de FP (y ya son cinco en Canarias) Es uno de los nueve centros de referencia designados por el Ministerio de Educación y lo hace en la familia profesional de Transporte y Logística

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

El Cruz de Piedra ya es un centro nacional de excelencia de Formación Profesional. El Ministerio de Educación ha publicado la resolución por la cual se conceden las ayudas para la creación de otros nueve centros con este distintivo, que harán que la red estatal creada en 2022 sume ya un total de 75, cinco de ellos en el archipiélago.

El centro integrado de Formación Profesional (CIFP) de la capital grancanaria ha sido destacado dentro de la familia profesional de Transporte y Logística, según informó el ministerio en un comunicado.

Las ayudas concedidas para estos nuevos centros se eleva a 7,3 millones de euros, a las que se añaden 27 millones «distribuidos entre los 66 centros que ya pertenecían a la red y que irán destinadas a su mantenimiento».

En Canarias ya pertenecían a la red estatal de excelencia el IES El Rincón y el CIFP San Cristóbal, en Gran Canaria; y los CIFP Los Gladiolos y César Manrique en Tenerife.

El ministerio expica en su comunicado que la red nacional «se configura como un conjunto de centros tractores en los que se invierte para desarrollar proyectos de innovación en colaboración con otros centros y empresas y que sirve de referencia a la hora de formar, tanto a profesionales de los distintos sectores productivos, como al profesorado».

«Es, además, estratégica para la política en materia de Formación Profesional impulsada por el Gobierno con el fin de desarrollar la innovación y la formación de la ciudadanía en sectores prioritarios para la economía española», añade.

Estos centros «se han convertido en la vanguardia de la innovación y en un referente a nivel europeo en materia de formación» y cuenta con representación de 18 sectores estratégicos. «Con esta ampliación, se garantiza la continuidad de esta red como un referente en innovación e investigación aplicada para sectores prioritarios en el desarrollo de la economía española», añade el comunicado.

El sector de la construcción y la sostenibilidad energética, del transporte, de la aeronáutica o del 'big data' y la inteligencia artificial (IA) son referentes en los nuevos nueve centros de excelencia de Formación Profesional que se suman a la Red Nacional.

Además del CIFP Cruz de Piedra, este año han sido incluidos en la red nacional de excelencia centros de Cataluña (Institut Illa dels Banyols; Aeronáutico); Aragón (CPIFP Los Enlaces; Audiovisual); Galicia (CIFP Universidade Laboral; Marítimo Pesquera); Castilla y León (CIFP Pico Frentes; Construcción y Sostenibilidad Energética); País Vasco (CIFP Construcción LHII; Construcción y Sostenibilidad Energética); Valencia (IES Dr Lluis Simarro; IA y Big Data); Murcia (CIFP Carlos III; IA y Big Data); y Andalucía (IES El Tablero; Transporte y Logística).