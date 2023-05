Los constructores canarios critican el «desmantelamiento» de la FP de edificación

El cierre del grado superior de Formación Profesional (FP) de Organización y Control de Obra de Construcción en el instituto Fernando Sagaseta, en Jinámar, para el próximo curso ha soliviantado a la patronal constructora en La Palmas. «En realidad lo que está pasando es el desmantelamiento de la familia de edificación y obra civil en los diferentes centros de esta provincia, en materia vinculadas al sector», asegura la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas, María Salud Gil.

La Consejería de Educación alude a la falta de demanda del alumnado. Cuando un ciclo no cumple con las matrículas mínimas necesarias debe cerrarse, como ocurre en las enseñanzas universitarias. «La causa que se esgrime Educación es absolutamente errática. No hay demanda del alumnado porque el sistema, como está la FP en edificación, está obsoleto, no incorpora nuevas tecnologías, no motiva. Hay profesorado con mucha antigüedad que puede o no estar adaptado a los nuevos procedimientos constructivos», replica Gil.

«No hay una buena oferta. El sistema, como está instaurado, es arcaico no es atractivo, no es empático, no es motivador y por eso no interesa a los jóvenes. Nosotros sí formamos a jóvenes «, dice Gil, en alusión al trabajo que realiza la Fundación Laboral de la Construcción. Esta «está acreditada para impartir todos los niveles de estudios, tanto básico como medio y superior», explica la presidenta de AECP. «Hemos formado a 3.000 personas y de ellas, el 50% de edificación y obra civil. El fracaso es el sistema de FP en Canarias», insiste.

Cooperación para mejorar

Gil explica que lo que otorga la Fundación son «certificaciones» y no títulos de FP, pero quieren colaborar con Educación para hacer más atractiva la formación en la familia de la edificación.

Su propuesta es que les dejen construir una nave en el IES Felo Monzón. «Estamos abiertos absolutamente a todos los cauces de cooperación directa con la Consejería de Educación para convertir a Canarias en referente nacional en construcción civil y estamos estamos dispuestos a invertir», aclara Gil, quien recuerda que ya colaboran en el Felo Monzón con Transición Ecológica y el Servicio Canario de Empleo con el Plan de Formación y Empleo Comunidad Energética.

«Este es el camino. Empleo, Educación y Fundación Laboral de la Construcción constituirnos en un grupo permanente de cooperantes a efectos de convertir Canarias en materia de FP. Estamos dispuestos a invertir si se nos cede suelo e intercambiar la transformación de conocimiento, utilizar nuestras instalaciones con las nuevas tecnologías y en nuevas técnicas constructivas. Nosotros nos estamos industrializando, utilizamos hormigón en 3D. Podría haber una convivencia entre la FP y los certificados profesionales. Esta es la línea», señala la presidenta de la AECP.