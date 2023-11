El colegio Los Giles recibe el premio a la mejor experiencia docente innovadora

La novedosa iniciativa del colegio Los Giles, en la capital grancanaria, 'Desarrollo de la competencia comunicativa a través del booktube', partía en la feria de Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras SIMO 2023 como uno de los proyectos reconocidos entre las 14 practicas realizadas en centros de toda España. El encuentro lo había destacado como Mejor Proyecto Colaborativo y Cooperativo. Lo que no esperaba el docente que implantó el programa, Esteban Santana, es que también lo reconocieran como la Mejor Experiencia Docente Innovadora.

«No lo esperábamos. Nuestro proyecto es chulísimo, pero se han presentado iniciativas superbuenas. Nosotros ya nos sentíamos premiados. Así que cuando oí que también nos reconocían como el proyecto más innovador no me lo creía», reconoce Santana en conversación telefónica. «Esto supone lo que he repetido muchas veces. Estábamos siendo un faro en medio de esta isla. Este cole pequeño y humilde está siendo ese faro en alumbrar no solo a los demás compañeros del claustro sino que es un proyecto replicable en cualquier centro y eso es que vas por el buen camino», añade.

El colegio Los Giles imparte desde el ciclo de Infantil hasta sexto de Primaria. «En total tenemos 100 estudiantes», dice Santana.

'Influencers' para atraer a la lectura a niños y niñas

La idea en la que se basa la iniciativa es la de combinar la metodología tradicional de la lectura en papel con las nuevas tecnologías, Santana manda una lectura al alumnado y éste debe hacer de «booktubers», es decir, grabar un vídeo hablando del libro como hacen los 'influencers' con los productos que publicitan, pero bajo las pautas pedagógicas que les da el docente. De esta manera invitan a otros niños y niñas a leer el mismo libro.

Santana señala que ya docentes de Chile y de Argentina, tras conocer el proyecto en la SIMO, se han puesto en contacto con él para replicar la iniciativa e incluso sabe que se va a analizar como trabajo fin de máster en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora, lo más inmediato, dice, es poder hacer la segunda muestra de 'booktubers' de Canarias.