Sede del rectorado de la ULPGC. Juan Carlos Alonso

Sin clases online: docentes y alumnado no se pueden conectar a las plataformas virtuales

Uno de los motivos que se barajan de la imposibilidad de entrar es la avalancha de usuarios que han intentado conectar para iniciar las clases

Teresa Artiles Vizcaíno

Teresa Artiles Vizcaíno

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:57

Centros educativos canarios han comunicado esta mañana incidencias porque las plataformas de enseñanza virtual no funcionaban, haciendo imposible el desarrollo de la clases telemáticas ante la suspensión este jueves de las presenciales para prevenir incidencias por la borrasca Claudia.

Según fuentes de la Consejería de Educación, hay incidencias en algunos centros pero no es una caída generalizada.

Los problemas de acceso están en la plataforma de enseñanza virtual EVAGD. Uno de los motivos que se barajan de la imposibilidad de entrar es la avalancha de usuarios que han intentado conectar para iniciar las clases.

