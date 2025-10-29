Cinco millones de euros al 'bono infantil' para financiar la escolarización temprana en Canarias Educación abre el plazo de solicitudes para acogerse a esta iniciativa diseñada para ayudar a familias con alumnado de cero a tres años

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha iniciado el plazo para la solicitud del denominado 'bono infantil' que, con un importe total de cinco millones de euros, se destinará a financiar la escolarización temprana de alumnado de cero a tres años en escuelas municipales y centros privados autorizados de las islas.

Esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Gobierno de Canarias y que lidera la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, que coordina David Crego, permitirá a familias recibir apoyo económico con el que cubrir gastos de escolarización durante el período comprendido entre septiembre de 2025 y junio de 2026, favoreciendo tanto la conciliación de las familias como la incorporación temprana al sistema educativo.

David Crego explicó que «este bono permite que ninguna familia quede excluida de una etapa educativa clave por motivos económicos». Además, destacó que «este bono no solo se mantiene, sino que crece y se consolida, lo que demuestra una apuesta clara del Gobierno de Canarias por la etapa de cero a tres años», en su apuesta por «invertir en igualdad de oportunidades desde edades tempranas y también en la conciliación real para las familias».

El director general subrayó igualmente que durante los meses de agosto y septiembre se habilitó la ampliación de entidades colaboradoras, «lo que nos permite superar ya los 125 centros autorizados para el próximo curso y, por tanto, llegar a más hogares en más municipios». Crego recordó además que el umbral de renta se ha reformulado al alza -con un incremento de diez mil euros- para facilitar el acceso de más familias, «porque el objetivo del bono es abrir puertas, no cerrarlas, y evitar que la situación económica sea un criterio de exclusión en una etapa que es determinante».

El programa crece

A los 119 centros que participaron en la convocatoria anterior se suman ahora seis nuevas entidades colaboradoras y, además, los ayuntamientos de Valverde (El Hierro); Pájara, Puerto del Rosario y La Oliva (Fuerteventura); Valleseco y Breña Baja (La Palma); así como Vallehermoso y Valle Gran Rey (La Gomera), de modo que el alumnado de sus escuelas municipales podrá beneficiarse también de estas ayudas.

Así, la convocatoria, cuya información se puede consultar en el sitio web de la Consejería de Educación y cuyo plazo de presentación es de diez días a partir de su publicación oficial este lunes, contempla la financiación total o parcial del coste de escolarización en función de los ingresos del hogar. Podrán acogerse familias con menores nacidos desde el 1 de enero de 2023, matriculados en escuelas municipales o en centros privados autorizados para impartir el primer ciclo de Infantil, siempre que no superen los umbrales de renta establecidos: hasta 40.000 euros anuales para unidades familiares de dos miembros; 43.181 euros para tres miembros; 46.362 euros para cuatro; 49.543 euros para cinco y 52.724 euros para seis o más integrantes.