Ciencias de la Educación se rebela contra la falta de profesorado

El presente curso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no está siendo sereno. A las protestas del alumnado de Enfermería en Lanzarote se unió ayer la huelga convocada de 8.00 a 14.00 horas por estudiantes de Ciencias de la Educación. El alumnado considera que no tiene «garantizada» la tutoría de sus trabajos de fin de grado (TFG), una investigación obligatoria para egresar, por falta de docentes. Además, insisten en que las infraestructuras que acoge su facultad están obsoletas, que hacen falta más aulas, que continúan sin cafetería pese a que les habían prometido que estaría este año y algunas asignaturas siguen sin impartirse por falta de profesorado tras la no renovación a buena parte del equipo de la plantilla asociada.