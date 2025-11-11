Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca La actividad lectiva presencial, suspendida la tarde de mañana en la provincia occidental y en la ULL. Educación decide mañana con Emergencias las medidas para el jueves y en qué islas

T.A. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 19:04

La alerta por lluvias, riesgo de inundaciones y viento por el paso de la borrasca Claudia ya ha impactado en la actividad educativa del archipiélago. De momento, la Consejería de Educación del Gobierno canario ha suspendido las clases presenciales de la tarde y noche de este miércoles en todos los niveles de la enseñanza no universitaria de las cuatro islas de la provincia occidental.

En La Palma la medida se aplica a partir de las 13.30 horas y en Tenerife, La Gomera y El Hierro se pasa a modalidad online desde las tres de la tarde. Además, Educación recomendó la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares.

La Universidad de La Laguna (ULL) también anunció la suspensión de la actividad académica de este miércoles a partir de las 15.00 horas y el paso a la modalidad telemática.

Educación decidirá en la mañana de este miércoles si se suspenden las clases presenciales este jueves y en qué islas. Lo hará en una reunión con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil donde se evaluará la evolución y pronóstico de las condiciones meteorológicas.

«Los técnicos de Emergencias nos han pedido esperar a este miércoles para decidir qué medidas tomar y dónde», explica el viceconsejero de la administración educativa canaria, José Manuel Cabrera.

El paso de la borrasca Claudia y la posible suspensión de clases presenciales pondrá a prueba la capacidad de colegios e institutos para pasar a la modalidad telemática. «Entendemos que todos los centros educativos deben estar preparados desde el inicio de curso para situaciones como esta», sostiene el viceconsejero, quien destaca que, de momento, la suspensión de clases presenciales de este miércoles afecta sobre todo al alumnado más mayor.

Colegios e institutos de las islas informaron hoy a las familias del protocolo de actuación para el paso a la modalidad telemática por alertas meteorológicas, confinamientos u otras circunstancias similares. Este establece que los centros deben disponer de una plataforma de enseñanza virtual dentro de las opciones que la propia Consejería pone a disposición de los centros educativos, como Google Classroom o EVAGD.

Educación destaca en un comunicado que ante la suspensión de clases presenciales «el personal de los centros educativos deberá realizar la labor docente desde sus domicilios, siempre que cuente con los medios necesarios para ello». En aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial, se suspenderá la actividad lectiva.

«La pandemia fue un aprendizaje y entendemos que todos los centros deber estar prevenidos y preparados ante situaciones como esta y tener sus plataformas de enseñanza virtual», insiste Cabrera.

Además, la Consejería de Educación recordó hoy a los equipos directivos de los centros educativos de Canarias la conveniencia de aplicar medidas preventivas básicas ante fenómenos meteorológicos adversos, como la revisión y limpieza de sumideros y canaletas, el aseguramiento de elementos móviles o estructuras exteriores, y la comprobación del cierre de puertas y ventanas.

Asimismo, recomendó informar al profesorado y al personal del centro de estas precauciones, y permanecer atentos a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.