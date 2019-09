Caos al inicio del curso en la ULPGC

«Esto es una vergüenza», afirma indignada Laura Olmo, una alumna de cuarto curso de Derecho desde la larga fila formada frente a la oficina de administración de su facultad. Lleva desde las 07.00 horas esperando obtener un número para ser atendida, como los más de doscientos compañeros que, como ella, vienen para reclamar que aún no han sido asignados a un grupo para poder comenzar las clases. «Encima nos dicen que hasta las 13.30 horas no van a repartir más números, y que solo serán 20. Pretenden que nos vayamos a casa, y las clases empiezan hoy», continúa.

El malestar es generalizado. La falta de organización, asegura el alumnado, viene de parte de la universidad, a pesar de que en las horas de espera un funcionario les ha asegurado que la razón de que no tengan clase es la falta de ciertos documentos por entregar. «Ya estoy en cuarto de carrera y sé perfectamente si he entregado un documento o no», afirma Olmo e indica que, de momento, desde el decanato no se han pronunciado al respecto. «La solución que nos han dado es seguir refrescando la página, que está colapsada, hasta que podemos volverlos a subir a la web».

