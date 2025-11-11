Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios Para este miércoles la actividad lectiva y el servicio de comedor estarán suspendidos en la isla de La Palma a partir de las 13.30 horas. A 15.00 horas será en todas las islas occidentales

Bárbara Blanco Cruz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 13:41

Canarias se prepara ante la llegada de la borrasca Claudia, un episodio que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), podría dejar lluvias persistentes, fuertes e incluso muy fuertes. Para este miércoles, la actividad lectiva y el servicio de comedor estarán suspendidos en la isla de La Palma a partir de las 13.30 horas. A partir de las 15.00 horas, todas las islas occidentales pasarán a modalidad telemática. Asimismo, se recomienda la suspensión de actividades complementarias y extraescolares.

Estas son las medidas comunicadas por el Gobierno de Canarias tras la reunión mantenida este martes entre la Dirección General de Emergencias y la Consejería de Educación, que sirvió para definir qué acciones deberán aplicar los centros educativos según la evolución del fenómeno y los distintos niveles de aviso. Las medidas concretas para el jueves se estudiarán en una nueva reunión con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil a las 10.30 horas.

¿Se suspenden las clases en toda Canarias?

El plan de actuación frente a este tipo de fenómeno meteorológico en los colegios e institutos del archipiélago sigue el Protocolo de Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA), publicado en 2014. Ese documento marca los pasos a seguir en caso de emergencia para proteger al alumnado y asegurar que la actividad escolar continúe, siempre que sea posible, en condiciones de menor riesgo.

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia Meteorológica Adversa establece cuatro niveles: El verde indica que no existe riesgo meteorológico

El amarillo avisa de que no hay riesgo para la población general, pero sí para actividades concretas

El naranja supone un riesgo importante por fenómenos no habituales

El rojo señala un riesgo extremo por fenómenos de intensidad excepcional.

La suspensión total o parcial solo se contempla cuando la Dirección General de Emergencias declara una situación de emergencia por fenómeno meteorológico adverso. A partir de ese momento, el Director General de Centros e Infraestructura Educativa puede suspender actividades en los centros afectados, previa firma de la Consejería de Educación.

La división zonal del aviso en Canarias en el protocolo contempla 17 áreas que permiten decisiones más concretas y proporcionadas según el lugar: costa norte de Gran Canaria; medianías norte de Gran Canaria; cumbres de Gran Canaria; este, sur y oeste de Gran Canaria; Lanzarote; Fuerteventura; norte de La Palma; cumbres de La Palma; este de La Palma; oeste de La Palma; norte de La Gomera; sur de La Gomera; noreste de El Hierro; suroeste de El Hierro; costa norte de Tenerife; La Orotava y Vilaflor; y este, sur y oeste de Tenerife.

Esa zonificación posibilita que la suspensión de clases se aplique solo donde el aviso meteorológico lo aconseje.

Qué puede suspenderse y cuándo

Según el protocolo operativo de la Consejería de Educación, la medida de suspensión puede adoptar varias fórmulas dependiendo de la situación y la zona afectada: Suspensión total previa: se decreta la suspensión de la actividad escolar lectiva presencial, de las actividades complementarias, de las extraescolares y de los servicios complementarios (comedor, transporte, atención temprana) desde el día anterior cuando la previsión indique riesgo claro y generalizado en la zona afectada. En esos casos el alumnado no debe acudir al centro y permanecerá en su domicilio.

Suspensión parcial: se utiliza cuando solo se suspenden actividades en franjas horarias concretas (por ejemplo, tarde) o tipos concretos de actividad. Por ejemplo, se cancelan excursiones o actividades complementarias mientras se mantienen clases matinales si las condiciones lo permiten.

Actuación de confinamiento: si la perturbación sorprende al alumnado durante el horario lectivo sin tiempo para una evacuación segura, el protocolo ordena confinar a los estudiantes en un lugar seguro dentro del centro hasta que la Dirección General de Seguridad y Emergencias comunique que la situación ha remitido y sea posible la evacuación segura.

Además, el documento establece que cuando se suspenden las actividades escolares lectivas presenciales, el personal docente podrá desarrollar su labor desde sus domiciliosen modalidad no presencial si se dan los medios; en enseñanzas donde no sea viable la modalidad no presencial, la actividad lectiva se considera suspendida

Quién comunica y cómo se notifica

Una vez tomada la decisión, Educación redacta un comunicado oficial que firma la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. Luego se traslada al Gabinete de Prensa, al 012, al 112 y a los medios de comunicación. También se envía por correo a todos los centros, direcciones territoriales y ayuntamientos afectados. La información se publica además en las plataformas ALISIOS, GESCENTROS y en la web del Gobierno de Canarias.

Consultar siempre fuentes oficiales

Ante la evolución de la borrasca Claudia, las autoridades insisten en que la ciudadanía consulte exclusivamente fuentes oficiales, medios de comunicación y los canales institucionales del Gobierno de Canarias para confirmar cualquier suspensión o cambio en la actividad educativa.