Canarias en el mapa de la formación universitaria dual: solo se oferta una carrera en la ULPGC Los títulos que combinan la enseñanza en el aula y en empresas crecen de forma desigual en España. Las islas solo cuentan con Ingeniería Geomática

Foto de archivo de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC, en el campus de Tafira.

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025

La formación dual universitaria crece en España, pero no de manera homogénea. Al menos la mitad de las universidades del conjunto nacional ofrece alguna titulación dual este año, lo que son 12 puntos porcentuales más que en 2024. Sin embargo, no está igual de extendida en todos los territorios. Canarias, por ejemplo, se sitúa en el vagón de cola, con tan solo una carrera de estas características: Ingeniería Geomática, que estrenó la Universidad de LasPalmas de Gran Canaria (ULPGC) este curso, llenando solo 24 de sus 50 plazas.

La situación podría ser todavía más dramática, pues existen algunos centros universitarios que carecen de estos títulos y ni siquiera tienen previsto impartirlos. Tanto es así que de las 17 comunidades autónomas solo 11 incluyen actualmente estudios universitarios duales.

Estos datos se desprenden del informe 'Radiografía de la Formación Dual Universitaria en España 2025', que vio la luz la semana pasada y fue impulsado por la Fundación Bertelsmann y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

La formación dual universitaria se caracteriza porque combina la enseñanza tanto en el ámbito académico como en el laboral, por lo que requiere de la participación de empresas o instituciones, que deben ofrecer al estudiantado un contrato de formación y remuneración.

El estudio revela que Euskadi es la autonomía que más grados y másteres duales ofrece: 36 y 21, respectivamente. Le sigue Andalucía, con 33 y 17. A nivel general, la oferta en España asciende a 90 grados y 66 másteres.

Las previsiones en Canarias son halagüeñas y apuntan a más titulaciones de este tipo. Tanto es así que la otra universidad pública del archipiélago, la de La Laguna (ULL), está «trabajando» en un título dual relacionado con la banca, que estará disponible en el año 2026, según adelanta a este periódico el vicerrector de Docencia, José Manuel García Praga.

El centro lagunero espera 'dualizar' a largo plazo alguna formación vinculada con el turismo, motivo por el que se encuentra en conversaciones con el sector hotelero del sur de Tenerife.

En este sentido, el vicerrector de Docencia destaca que este tipo de formación suele ir «ligada» a la actividad económica de una zona y pone el ejemplo de universidades catalanas que impulsan titulaciones relacionadas con la petroquímica en Tarragona, que es potente en cuestiones de refinería, así como las almerienses habilitan títulos de agricultura por el cultivo de tomate.

A este respecto, lamenta que Canarias carezca de un sector industrial robusto que pueda ayudar a potenciar y afianzar la formación dual universitaria. Un impulso que debe ir acompañado de un «cambio de mentalidad» en el tejido empresarial, ya que la formación dual universitaria no es como la FPdual.

«En FP dual, el estudiantado está la mitad de la formación en el aula y la otra mitad en la empresa. Pero aquí hay un contrato en alternancia, el alumno está cobrando un sueldo para trabajar. Eso es un costo para las empresas y no todas tienen esa facilidad», expone.

Con todo, los autores del análisis enfatizan que la formación dual universitaria «mejora» la empleabilidad y aseguran que los datos indican, aunque aún son escasos, «una relación directa» entre este método y «una inserción laboral más temprana».

La ULPGC fue la primera en Canarias en atreverse con los estudios duales. Desde la institución afirman que la idea es «seguir aumentando este tipo de modalidad en los próximos años, aunque aún no hay nada definido para el próximo curso».