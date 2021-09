Canarias inicia las clases con el 63% de adolescentes con las dos dosis de la vacuna La mayoría del alumnado mayor de 12 años vuelve a las aulas vacunado. Todavía no se ha decidido si se pinchará a los niños

El alumnado canario de la enseñanza no universitaria vuelve hoy a las aulas en el tercer curso marcado por la pandemia del coronavirus y con la gran novedad respecto al año anterior anterior de la vacunación contra la covid. El 73,8% de las y los adolescentes canarias, la franja de 12 a 19 años de edad, ya tiene al menos una dosis en Canarias y el 63,09% ya está inmunizado. Y en los colegios los niños y niñas no contarán con esta protección, ya que aun no se ha decidido si la población menor de 12 años será vacunada.

Con esta situación, el profesorado es uno de los colectivos profesionales a los que el Gobierno prevé exigir para poder trabajar el certificado covid o test negativos del virus si no están vacunados para dar mayor seguridad. Hoy se reúne el Consejo de Gobierno pero previsiblemente no adoptará ninguna decisión al respecto. Según las cifras de la Consejería de Educación, al menos el 95% del personal está vacunado.

Este avance en la inmunización ha hecho cambiar otro punto del protocolo anticovid. Sanidad ya no exigirá al alumnado vacunado aislarse y guardar cuarentena si se detecta un caso postivo en su clase.

Los grupos burbuja siguen en los colegios y habrá 1,2 metros de distancia en secundaria; el alumnado vacunado no se aislará si hay un positivo en su clase

El resto del protocolo que se aplicará en los centros educativos canarias será muy similar al del curso anterior, salvo la reducción de 1,5 a 1,2 metros de la distancia en secundaria. Estas son algunas de las otras claves del curso, que arranca con total presencialidad:

Burbujas en los colegios

Los colegios siguen con el modelo de los grupos burbuja o de convivencia estable, sin distancia entre ellos en el aula, comedor o recreos, pero separados del resto.

1,2 metros en secundaria

En secundaria vuelve a mandar la distancia entre el alumnado, aunque este curso se reduce de 1,5 a 1,2 metros, una diferencia de 30 centímetros que permitirá que entren más estudiantes por aula, pasando de una media de 20 el curso pasado a 25.

Siempre con mascarilla

Solo el alumnado de Infantil no llevará mascarilla. El resto está obligado a hacerlo en todo el momento, también en los recreos. La consejera canaria de Educación, Manuela Armas, ha apelado a extremar la prudencia ante un posible relajamiento de esta norma, sobre todo entre el estudiantado de secundaria.

1.658 docentes covid

La Consejería de Educación nombrará entre el martes y el miércoles a 1.658 docentes de refuerzo para poder aplicar en las aulas canarias las medidas anticovid, lo que supone 910 menos que en el último curso. De estos 1.658 docentes extra, 595 darán clase en Infantil y Primaria y 1.063 en Secundaria. Sus contratos serán hasta el 30 de junio, para todo el periodo lectivo.

Menos estudiantes

Otra de las claves del curso que arranca en Canaria es el descenso del número de estudiantes. Según los datos provisionales y a falta de contabilizar las matrículas de septiembre, las aulas de la enseñanza pública no universitaria de Canarias acogerán este curso a 246.572 estudiantes, 5.905 menos que el año anterior. El descenso se concentra los colegios: Primaria pierde en un año 2.820 escolares -un 3,38%- , e Infantil, con 1.357 niños y niñas menos, sufre una caída porcentual de alumnado matriculado del 3,8%. Respecto a diez cursos atrás, los colegios han perdido un 24,19% de alumnado en Infantil, al contabilizar este año 10.872 menos que en 2011, y un 15% en Primaria, con un descenso de 14.280 matrículas. Además de la caída constante de la natalidad -en 2020 nacieron en el archipiélago un 28,2% de bebés menos que en 2010-, otro factor que puede influir en el descenso de matrícula, aunque menos, es la probable marcha de familias de otros lugares de origen de las islas por la crisis económica derivada de la covid.

En la ESO hay matriculados este curso 67.514 estudiantes, 530 menos que en 2020; 29.433 en bachillerato, con 2.277 más que el año pasado; y 35.067 en FP, 3.475 menos. Sin embargo, los datos en FP pueden variar al alza de forma significativa tras la matrícula de septiembre.