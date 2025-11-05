Canarias implantará de forma progresiva desde 2026 la gratuidad de los libros de texto Este nuevo sistema permitirá crear un banco público de libros y materiales, cuyo uso compartido busca garantizar la igualdad de oportunidades

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias implantará de manera progresiva la gratuidad de los libros de texto y los materiales escolares en las islas en todas las etapas de la enseñanza obligatoria a partir del curso 2026-2027, según ha anunciado este miércoles el consejero de Educación, Poli Suárez (PP).

Se trata de una medida de carácter estructural que se desarrollará de forma escalonada y plurianual con una inversión inicial de once millones de euros, lo que supone un cambio de modelo en la adquisición y gestión del material en las islas, ha detallado Poli Suárez en un comunicado después de presentar en el Parlamento el presupuesto de su área para el próximo curso.

Este nuevo sistema permitirá crear un banco público de libros y materiales, cuyo uso compartido busca garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado isleño.

Así, durante el primer año de implantación, el programa beneficiará a más de 70.000 estudiantes de 1º a 3º de Educación Primaria, 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y los ciclos formativos de Grado Básico, aumentando hasta los 185.000 alumnos y alumnas beneficiarios de todas las etapas que componen el sistema de educación obligatoria al finalizar su implementación.

«Es una demostración más de nuestro compromiso con la comunidad educativa de las islas y la equidad en el acceso a la Educación», ha expresado el consejero, quien ha subrayado que «con ese propósito trabajamos intensamente desde el inicio de la legislatura, con una gestión responsable de los recursos, en la que priorizamos la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades«.

El programa establece importes de referencia por nivel educativo --120 euros para 1º y 2º de Primaria, 150 para el resto de esta etapa, 220 para la ESO y 120 para la FP Básica- y un modelo de reutilización estimado de entre cuatro o cinco cursos.

En aquellos niveles, como 1º y 2º de Primaria, donde es necesaria su renovación, se reemplazará anualmente.

Todo ello sin menoscabo de las ayudas actuales, que permanecerán vigentes mientras dure la implantación del sistema, ha precisado el consejero.

Además, ha añadido Suárez, se está estudiando la incorporación de un módulo complementario para alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil.

En este sentido, Suárez ha destacado que se trata de una medida que busca «una educación realmente gratuita, inclusiva y equitativa, aliviando el gasto de las familias y reforzando la cohesión del sistema«.