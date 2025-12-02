Canarias entre las comunidades que mejor pagan a los docentes de la educación pública Los maestros canarios pueden alcanzar casi 3.000 euros brutos mensuales con complementos, situándose a la cabeza del país según un informe de UGT

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 13:21

Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas que mejor retribuyen a los docentes de la enseñanza pública en España, según un estudio difundido este martes por UGT. Contando todos los complementos, los maestros perciben 2.657 euros brutos mensuales, los especialistas de Formación Profesional 2.745 euros y los profesores de Secundaria 2.939 euros, sin incluir antigüedad.

Las cifras son aún más elevadas para los docentes destinados en islas no capitalinas, donde los salarios alcanzan los 2.986 euros en Primaria, 3.074 euros en Formación Profesional y 3.304 euros en Secundaria.

Pese a esta posición destacada, el informe señala que la brecha salarial entre docentes se ha ampliado en la última década debido a los complementos establecidos por cada gobierno autonómico. En 2025, Euskadi encabeza el ranking, mientras que Asturias ocupa el último lugar, con diferencias superiores a los 800 euros según la etapa educativa.

El estudio analiza las retribuciones iniciales sin antigüedad ni cargos adicionales, y concluye que los docentes vascos, cántabros y castellanomanchegos son, junto a los canarios, los mejor remunerados. En el extremo opuesto se sitúan asturianos, extremeños y catalanes.

La brecha salarial es especialmente significativa: 550 euros entre maestros, cerca de 680 euros en Secundaria y más de 800 euros en Formación Profesional. Estas diferencias se explican por las variaciones en los complementos autonómicos, a pesar de los acuerdos de recuperación del poder adquisitivo y del pacto estatal que prevé una subida real del 11,5% entre 2025 y 2028.

En el caso de los maestros, Canarias encabeza las retribuciones (2.986 euros), seguida de Ceuta y Melilla (2.960), Euskadi (2.858), Baleares (2.671), Cantabria (2.627) y Castilla-La Mancha (2.594). Los sueldos más bajos corresponden a Asturias (2.312 euros), Aragón (2.382) y Cataluña (2.399). Madrid se sitúa en la franja media con 2.473 euros.

En Secundaria y Formación Profesional, los salarios más altos corresponden igualmente al profesorado del País Vasco, seguido por Cantabria y Castilla-La Mancha. En Secundaria, las retribuciones oscilan entre los 3.309 euros (Euskadi) y los 2.626 euros (Asturias), mientras que en FP van desde los 3.257 euros del País Vasco a los 2.445 euros de Asturias.

UGT destaca que dos de las comunidades con mayor peso económico, Madrid y Cataluña, se encuentran en el tramo inferior de las retribuciones docentes. Un maestro catalán cobra unos 460 euros menos que uno de Euskadi; la diferencia asciende a 580 euros en Secundaria y a 710 euros en Formación Profesional.

El sindicato lamenta que las transferencias educativas a las comunidades autónomas deriven en incrementos salariales no homogéneos y reclama medidas de armonización para reducir las desigualdades retributivas entre territorios.