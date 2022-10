Canarias apoya que se aumente un 10% número de plazas en Medicina y Enfermería universidad De Armas ha señalado este lunes en el Parlamento que no solo en la rama sanitaria existe «una evidente necesidad», sino en otras, como la educativa

La consejera de Educación, Manuela de Armas, ha expresado este lunes en el pleno del Parlamento de Canarias su apoyo a la propuesta del Gobierno central de aumentar un 10% las plazas de Medicina y Enfermería en las universidades públicas que tengan implantadas estas especialidades.

Preguntada por la diputada no adscrita Sandra Domínguez, la consejera ha indicado que a pesar de que no es competencia del ejecutivo «siempre» se ha posicionado a favor de aumentar las plazas, no solo en la rama sanitaria, donde existe «una evidente necesidad», sino en otras, como la educativa.

Y así lo ha hecho constar en los consejos sociales de las dos universidades canarias, ha añadido.

Sandra Domínguez ha hecho hincapié en que existe «una altísima demanda» para cursar las carreras de Medicina y de Farmacia, muy superior a la oferta de plazas: 130 en la Universidad de La Laguna y 135 en la de Las Palmas de Gran Canaria, a la par que una carencia de especialistas en la red pública.

También se ha quejado de unas «notas imposibles» de corte, que frustran «la auténtica vocación» de «niños brillantes».

En respuesta a otra pregunta, esta vez formulada por la diputada del Grupo Popular Lorena Hernández, la consejera de Educación ha profundizado en el mensaje del presidente Ángel Víctor Torres en cuanto al proceso de diálogo abierto con los sindicatos para modificar el concurso de méritos para el profesorado interino.

Manuela de Armas ha señalado que Canarias tiene «unas características especiales», entre ellas que algunas de las especialidades llevan mucho tiempo sin convocar plazas, lo que supone «una pequeña desventaja» con respecto a otras comunidades.

La consejera ha hecho hincapié en que el ejecutivo regional quiere «ir de la mano» con los sindicatos en la búsqueda de propuestas y de hecho hay convocada para mañana una nueva reunión de la mesa de trabajo tras la celebrada el pasado viernes.

Todo con el objetivo de analizar «qué podemos mejorar, dentro de un marco legal», para que el proceso «no se desvirtúe» y que las plazas vayan para quienes llevan años trabajando como interinos.

Lorena Hernández se ha mostrado p reocupada por un posible calendario de movilizaciones y ha exigido mayor diligencia por parte del Gobierno de Canarias a la hora de consensuar alternativas con los sindicatos.

Y es que, ha añadido la diputada popular, «la administración debe ser la primera interesada» en encontrar una solución para unos interinos que «no tienen la culpa» del tiempo transcurrido sin que se hayan convocado oposiciones.

En este punto, la consejera se ha acordado del exministro de Haciendo Cristóbal Montoro y de la suspensión de las tasas de reposición