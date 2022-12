Canarias abrirá nuevas sedes del conservatorio para mantener al profesorado interino

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, aseguró este lunes que el Gobierno canario ha planteado abrir nuevas sedes del Conservatorio Superior de Música de Canaria tanto en las islas más pobladas como en las no capitalinas, como una forma de mantener los puestos de trabajo del profesorado interino que no obtenga plaza en el proceso extraordinario de estabilización. «Les hemos trasladado la voluntad de ampliar los conservatorios en Canarias, no solo en las islas con mayor población sino en las no capitalinas. Es una materia a implementar y habría mayores seguridades para los profesionales de la música en Canarias», afirmó Torres tras la reunión que mantuvo con representantes de este profesorado.

Torres recordó que el Gobierno canario «comparte las tesis» del profesorado del Conservatorio Superior de Música de Canaria y de los conservatorios profesionales, que se siente «en desventaja» con respecto al resto del conjunto nacional porque en el proceso extraordinario de estabilización no podrá sumar como méritos haber aprobado oposiciones, aunque no obtuvieran plaza ya que en las islas no se han convocado. Al tiempo que recordó que existe «un decreto de ámbito estatal que es de obligado cumplimiento y que afecta a las 17 comunidades y tenemos que respetar su contenido».

No obstante, abundó el jefe del Ejecutivo, «vamos a trabajar ante algunas propuestas que nos han hecho como por ejemplo corregir y ver si los números del concurso de méritos y de la oposición son los números que se han publicado en la orden, y para ello vamos a mirarlos de nuevo y si hay que rectificar sacaríamos otra orden».

Además, «con respecto al Conservatorio Superior también hay cuestiones que tienen que ver con los complementos y analizaremos el complemento específico para ver si se ajusta a la realidad». «Les hemos trasladado», continuó Torres, «nuestra voluntad es dar absoluta seguridad a esa estabilización de los profesores y profesoras de los conservatorios».

Torres se congratuló de que Canarias estaba realizando «un proceso de estabilización y estamos cumpliendo con los plazos» y recordó que ya se había firmado el acuerdo para las plantillas de la administración pública, para Sanidad y para Educación. «Estamos cumpliendo con lo que la ley exige y dando estabilización a miles de personas que han estado lustros y décadas en abuso de temporalidad», abundó.

Aún así, reconoció que los docentes habían quedado en peor posición dado que el mérito de antigüedad se barema por debajo de lo que realiza en administraciones públicas o en Sanidad. «Lo que ocurre es que en ámbito educativo hay un decreto que establece las normas para las 17 comunidades autónomas y en Canarias no ha habido oposiciones y otras están en otras condiciones, pero eso no lo podemos salvar y hacer nosotros nuestra normativa autonómica porque claramente iríamos al Constitucional y no hay visos de que prosperara y pondríamos en riesgo las plazas conseguidas tanto en méritos como en oposición», advirtió.

En el caso concreto de los docentes de los conservatorio s las plazas para el concurso de méritos que sacará Canarias ascienden a 94, «que son las que están en la orden» ya aprobada. Torres abundó que se iban a revisar para comprobar que eran las reales y recordó que el número de profesionales afectados estaba « por encima de los 200 trabajadores».

Para «dar respuesta» a estos docentes, que puede que no logren su plaza al no contra con el mérito de la oposición aprobada y poder presentarse docentes de toda España, Canarias va a «abrir en las islas con más población y también en las menores nuevos centros que estabilicen al personal actual» mientras los centros «den rendimiento a la sociedad canaria». La propuesta, matizó el presidente canario, «era algo en los que ya estaba trabajando la Consejería de Educación en Lanzarote, La Palma, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura»