Campus de Navidad 2025 en Las Palmas de Gran Canaria: inscripción, plazos y requisitos

CANARIAS7 Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha fijado para el 25 de noviembre la apertura del proceso de inscripción del Campus de Navidad 2025, una iniciativa organizada por la Concejalía de Educación y destinada al alumnado de infantil, primaria y a quienes asisten a aulas enclave.

El campus se desarrollará los días 22, 23 y 24 de diciembre de 2025 en horario de mañana. Para facilitar la organización familiar, se ofrecerá un servicio de acogida temprana desde las 07:30 hasta las 08:15, mientras que las actividades lectivas tendrán lugar entre las 08:30 y las 13:00. Las plazas estarán sujetas a disponibilidad y se adjudicarán siguiendo el orden de inscripción junto con el criterio de edad, de manera que el sistema generará automáticamente la prioridad de acceso según los parámetros establecidos por el Ayuntamiento.

Las actividades se impartirán en diez centros educativos públicos de distintos distritos: CEIP Aguadulce, CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt, CEIP Atlántida, CEIP Cervantes, CEIP Doctor Juan Negrín, CEIP Don Benito, CEIP Galicia, CEIP Hoya Andrea, CEIP Santa Catalina y CEIP Valencia.

Cartel del Campus de Navidad 2025 de Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Requisitos para solicitar plaza en el Campus de Navidad

El campus está dirigido al alumnado que durante el curso 2025/2026 esté matriculado en educación infantil de 3 a 5 años o en primaria de primero a sexto. El alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en Aulas Enclave de centros ordinarios de Educación Infantil y Primaria y/o con apoyo permanente en el aula ordinaria o con discapacidad motórica escolarizado en centros de educación preferente deberá preinscribirse en el CEIP Aguadulce o en el CEIP Don Benito.

Cómo inscribirse

El procedimiento permanecerá activo desde el 25 de noviembre a las 9:00h, hasta las 13:00 horas del día 26 y se realizará exclusivamente mediante la plataforma telemática Activa LPGC, donde las familias deberán registrar todos los datos necesarios para formalizar la solicitud.

Una vez presentada la preinscripción en la plataforma, las familias recibirán una comunicación entre el 9 y el 10 de diciembre indicando si la solicitud ha sido admitida o si el menor queda en lista de espera. En caso de ser admitida la solicitud, esta aparecerá con el estado de «preconfirmado». A partir de ese momento será obligatorio realizar una aportación de 5 euros por participante. El pago debe efectuarse en un plazo máximo de 48 horas y su justificante ha de ser cargado en el mismo sistema telemático. Si no se completa este paso en el tiempo indicado, la plaza será liberada automáticamente y el proceso se considerará rechazado sin necesidad de aviso adicional.

La confirmación definitiva de las plazas se comunicará entre el 11 y el 16 de diciembre, siempre que los pasos previos hayan sido cumplidos correctamente. Durante todo el proceso, las familias podrán consultar el estado de su solicitud desde el apartado «Mis eventos» de Activa LPGC, donde también podrán cancelar la inscripción si así lo desean, independientemente de si el expediente se encuentra en fase de preinscripción, preconfirmación o en lista de reserva.

Si tras finalizar el periodo de confirmaciones quedaran vacantes, el Ayuntamiento habilitará un nuevo turno de preinscripción el 17 de diciembre, operativo entre las 09:00 y las 13:00 o hasta que se agoten las plazas disponibles. Esta segunda fase se regirá por los mismos criterios que la anterior y permitirá completar los grupos en los centros que aún dispongan de capacidad suficiente.

Horarios del Campus de Navidad

Se detalla a continuación la organización según alumnado de infantil, primaria y con NEE de aula enclave:

Horario infantil 7:30 - 8:30 HORARIO DE ENTRADA

8:30 - 9:30 Asamblea - Rutinas

9:30 - 10:30 Actividades lúdicas y creativas

10:30 - 11:00 DESAYUNO Y DESCANSO (Dentro del aula)

11:00 -12:00 Actividades navideñas

12:00 - 13:00 Actividades de Patio (juegos cooperativos)

13:00 - 13:15 HORARIO DE SALIDA

Horario Primaria 7:30 - 8:30 HORARIO DE ENTRADA

8:30 - 9:45 Grupo 1 - Actividades Navideñas

Grupo 2 - Actividades Creativo-artísticas

9:45-11:00 Grupo 1 - Actividades Creativo-artísticas

Grupo 2 - Actividades Navideñas

11:00 - 11:30 RECREO

11:30 - 13:00 Grupo 1 y 2 - Juegos lúdico-deportivos

13:00 - 13:15 HORARIO DE SALIDA