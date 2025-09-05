El Cabildo de Gran Canaria ofrece nuevas becas para la movilidad de los estudiantes Esta nueva convocatoria tiene como objetivo subvencionar a los alumnos de los programas de movilidad SICUE

Efe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:52

El Cabildo de Gran Canaria destinará 180.000 euros a subvencionar una nueva convocatoria de becas para complementar los programas de movilidad SICUE de los alumnos de la isla que quieran estudiar un curso de la carrera universitaria o de postgrado en la península.

Según ha informado el Cabildo este viernes en un comunicado, el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE), funciona a semejanza del Programa Erasmus de la UE, si bien fomenta la movilidad del alumnado dentro del territorio español con el objetivo de mejorar y complementar las necesidades de los estudiantes en el ámbito de los estudios postobligatorios.

Estas becas serán compatibles con cualquier otra de igual finalidad que complemente la formación, su solicitud se realizará de forma telemática y serán tramitadas en régimen de concurrencia competitiva, es decir, no se podrá presentar más de una por persona y curso, programa o estudios a realizar.

Cada alumno beneficiado por estas becas SICUE podrá optar hasta un máximo de 3.500 euros de ayuda.

El plazo para acreditar la participación en la nueva convocatoria se extenderá en 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución con el extracto de las bases en el Boletín Oficial de Las Palmas y en el tablón de anuncios del Cabildo de Gran Canaria y en las páginas webs www.grancanaria.com y www.grancanariajoven.es.

La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria destina más de dos millones de euros cada año a becar a estudiantes, gran parte de los cuales cursan estudios de grado y postgrado tanto en la isla, como en el resto de España y en Europa.