Bruselas reabre el caso de un niño rechazado en una escuela infantil

En 2015, la Comisión de Peticiones (en inglés PETI) del Parlamento Europeo remitió una carta a Albano de Alonso, el padre de un menor con discapacidad de Tenerife, informándole de que la petición que había hecho dos años antes solicitando a ese órgano que abordara una «supuesta discriminación de menores con discapacidad por parte de las autoridades españolas» quedaba en aquel momento fuera del ámbito del Derecho de la Unión Europea (UE). La semana pasada, cuatro años después de aquella misiva, el padre de Diego recibió otro escrito sellado en Bruselas. Le decían que reabrían el caso y que el 3 de octubre lo analizaban.

Diego no fue admitido cuando tenía dos años y medio en una escuela de educación infantil dependiente del Ayuntamiento de La Laguna porque tenía parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 67%. Su discapacidad, argumentó entonces el Ayuntamiento, no «era compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo». Su hermano mellizo, que no tenía discapacidad, sí fue incluido en las listas de admisión.

Albano de Alonso presentó quejas ante el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y Cermi Canarias, denunció la situación ante la UE, la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) del Gobierno de España y ante el diputado del Común de Canarias. Todos mostraron su «preocupación», pero los derechos de Diego «no llegaron a restablecerse», asegura su padre.

Al niño no lo admitieron nunca en la escuela infantil y tuvieron que escolarizarlo a una escuela infantil privada: A él y a su hermano porque «no era factible que cada mellizo fuera a una guardería distinta», recuerda De Alonso.

Ahora quiere que su testimonio ante la PETI, donde ha sido invitado a intervenir durante cinco minutos, sirva para que «se sepa que España sigue sin garantizar el derecho a la educación inclusiva». Quiere «denunciar esta situación y, «por encima de todo», asegura, «pedir que no se repita más».

Diego tiene ahora nueve años y está en tercero de primaria. Desde los tres años está escolarizado en un colegio público ordinario preferente para motores. Su hermano mellizo va al mismo centro. Los dos «crecen felices».