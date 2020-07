Barrios Orquestados reanuda su actividad

Barrios Orquestados, tras la suspensión de la actividad por la crisis sanitaria del Covid-19, desarrolló su trabajo de manera telemática, adaptando sus herramientas para el aprendizaje para estar presentes y que los 350 niños y jóvenes que participan en el proyecto en Canarias encontraran el estímulo suficiente para seguir aprendiendo y sintiéndose implicados en esta gran orquesta. En su propuesta de reapertura Barrios Orquestados destaca que el proceso de confinamiento en la población infantil y juvenil ha tenido un impacto desigual, ya que las condiciones materiales y de vida de las familias han condicionado decisivamente su bienestar. La interlocución que ha tenido Barrios Orquestados con niños y familiares, les ha permitido constatar las dificultades que han atravesado, así como su espíritu y capacidad de superación.

La reincorporación presencial a los centros escolares este mes de julio se hace en cumplimiento del derecho que tienen los niños y los adolescentes, además del aprendizaje, a la socialización, como necesidades básicas para su desarrollo, contempladas por la Convención de los Derechos del Niño.

El equipo de Barrios Orquestados ha realizado un exhaustivo proceso de análisis de los riesgos inherentes, de planificación y de adaptación de la actividad, que incluye diseño de protocolos y que ha concluido con la elaboración de tutoriales específicos que han hecho llegar a las familias, para garantizar un funcionamiento seguro. En estos tutoriales se establece tanto la recepción del alumnado, el uso de medios de protección, la disposición del alumnado, así como la correcta higiene del instrumento.

La reapertura de la actividad en julio cuenta con la autorización de la Consejería de Educación y de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Además, este respaldo institucional también se refleja en la colaboración que prestarán este mes los Ayuntamientos de Arrecife, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Agüimes, en las tareas de limpieza y desinfección.

Cristina Mendoza, profesora y coordinadora del Barrio de Risco de San Nicolás y Cono Sur, en Gran Canaria y de Altavista, en Lanzarote, destaca la necesaria colaboración con las direcciones de los centros educativos, «conocen nuestra labor y son unos aliados indispensables para el desarrollo de la actividad» además añade «somos conscientes de la importancia que tiene volver a vernos, pero no sólo para los niños, también para los profesores es vital este contacto».

Tatiana Sosa, que ha realizado un estudio sobre el Impacto Social de Barrios Orquestados, de reciente publicación, destaca que algunos de los beneficios del proyecto, son indispensables para los niños y sus familias en un momento complejo como el actual, «porque incide en la mejora de las relaciones familiares, en desarrollo de competencias como la autoconfianza, la motivación las habilidades sociales, la resolución de conflictos, y todo ello influye muy significativamente, además de en su bienestar, en su rendimiento académico».

Por su parte, José Brito, impulsor y director del proyecto, destaca el valor del proyecto para las familias en una situación como la actual, «nacimos en una situación de crisis económica en 2012, así que tampoco la música va a parar ahora, tenemos un compromiso que queremos cumplir y para ello es imprescindible seguir contando con los patrocinadores del proyecto».

El proyecto de Barrios Orquestados cuenta con un amplio respaldo de entidades públicas y privadas que hacen posible el sostenimiento del proyecto. Además, también tiene activo un canal de micromecenazgo en Teaming, donde cualquier ciudadano que simpatice con el proyecto puede formar parte del equipo por 1 euro al mes, un total de 12 euros al año. «Nos encantaría seguir sumando teamers - apunta José Brito - al precio de un café al mes, gesto para nosotros muy significativo. Es gente que no sólo quiere ser espectadora, gente así quiero sumar a nuestro equipo». Por último, el director del proyecto quiere destacar el importante compromiso del equipo de trabajo, son muchas cosas a tener en cuenta, sin la participación de todos, la incorporación de distintos enfoques, no se hubiera podido poner en marcha estos planes de vuelta a la actividad.