El Ayuntamiento de Tejeda ofrece a sus negocios un asesoramiento gratuito, personalizado e individualizado en digitalización
Una iniciativa financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Tejeda de Gran Canaria «Equilibrio Natural»
Lunes, 27 de octubre 2025, 08:28
Tras el éxito de las 10 acciones formativas sobre temáticas relacionadas con la digitalización celebradas a lo largo de este año 2025, el Ayuntamiento de Tejeda comienza con la preparación del asesoramiento gratuito, personalizado e individualizado en digitalización a veinte negocios del municipio.
Un experto en la materia realizará una visita a cada negocio y elaborará un diagnóstico sobre las necesidades de éste en términos de digitalización. A partir de ahí, llevará a cabo un informe con recomendaciones y propuestas para incluir en los procesos de la empresa y potenciar el comercio electrónico. Todo esto de manera gratuita y con un seguimiento continuo.
Durante los próximos días, se iniciará la preselección y primera toma de contacto con aquellos negocios que han participado activamente en las acciones formativas realizadas. No obstante, se dará la oportunidad a otras empresas que no hayan asistido a estas activades, a recibir también el asesoramiento, mediante inscripción al siguiente enlace https://www.survio.com/survey/d/K9S7O3A8I9P5N1R3D , contestando a este mensaje o enviando un correo electrónico a pstd.epc@gmail.com
El Plan de Sostenibilidad Turística de Tejeda, donde se enmarca esta acción, fue uno de los nueve proyectos aprobados en Canarias en la convocatoria extraordinaria de 2021, consiguiendo el municipio una financiación de dos millones de euros cuyas acciones están enmarcadas en mejorar la calidad de vida, económica y la cohesión social de la localidad, entre muchos otros.