Aula José Miguel Pérez en la ULPGC: homenaje al valedor del mensaje conciliador entre españoles de Negrín La universidad celebra un acto en recuerdo del historiador y profesor en el primer aniversario de su muerte

La figura del historiador y político canario José Miguel Pérez (1957-2024) fue ensalzada en el primer aniversario de su muerte como valedor del mensaje conciliador entre españoles de Juan Negrín, que rescató del olvido en que se trató de sumir al primer ministro de la República. «En julio de 1938, cuando la situación de la guerra no era muy favorable, Negrín lanzó una proclama de reconciliación y paz para todos los españoles, no solo para el bando republicano», y ese es un mensaje que «rescató del olvido» José Miguel Pérez, destacó el investigador Juan Sisinio Pérez.

Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, conoció al desaparecido docente isleño y exvicepresidente del Gobierno de Canarias, con quien compartió especialidad profesional y amistad y quiso sumarse al homenaje que se le rindió ayer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En calidad de «representante del gremio de historiadores de contemporánea», destacó que, todavía un año después de su fallecimiento, «hay un dolor en general en toda España, entre todos los colegas, por haber perdido a la persona y la personalidad de José Miguel».

Las palabras de recuerdo de Juan Sisinio Pérez se enmarcan en un acto de homenaje que la ULPGC brindó ayer en su facultad de Geografía Historia a José Miguel Pérez, quien fue, según declaró su rector, Lluís Serra, «uno de los grandes de esta institución». Alguien «que nos dejó recientemente y que forma parte de nuestra memoria, de nuestro legado», apostilló. El rector hizo estas declaraciones antes de hacer una breve elegía al historiador y político fallecido, en cuyo recuerdo se ofrecieron charlas y un pequeño concierto musical, procediendo luego a bautizar con su nombre un aula del departamento de Ciencias Históricas de la facultad de Geografía e Historia de la institución académica.

El historiador Juan Sisinio Pérez destacó que la figura del catedrático canario de Historia Contemporánea fallecido «es un ejemplo del compromiso del historiador con la sociedad». Puesto que «su actividad política y su actividad como historiador, sin ser partidista ni ser sectario, siempre con un distanciamiento crítico respecto a lo que estudiaba, es un modelo para todos los colegas», argumentó.

Y aludió especialmente al respecto en cómo abordó el estudio del papel que jugó en el devenir de España Juan Negrín (1892-1956), persiguiendo siempre la objetividad y apostando por rehuir de los mitos, puesto que el líder republicano «fue expulsado del PSOE», partido que llegó a dirigir en Canarias José Miguel Pérez, «aunque luego se le readmitió», quiso recalcar.

Además, lo hizo estableciendo paralelismos entre el proceder de Pérez y de Negrín, porque este -argumentó- «fue crítico y tuvo una historia especial, diferente y crítica también».

Juan Sisinio Pérez alabó esa cualidad desde el planteamiento de que «si la historia sirve para algo, es para abrir la complejidad del análisis de los procesos sociales, que no son en blanco y negro, de monstruos y héroes, sino que hay muchos grises».

El catedrático emérito considera que esa profesionalidad del homenajeado es la que le llevó a apostar por difundir la circunstancia de que, con todo, «Negrín lanzó el reto de establecer una nueva convivencia, cuando acabara la guerra, entre todos los que habían luchado de los dos bandos». Un propósito del que opina han tomado el testigo la Ley de Memoria Histórica y quienes se han empeñado en aplicarla en la práctica, en la medida en que, al tiempo que respalda la recuperación de las víctimas del franquismo arrojadas en cunetas y fosas comunes, también, por ejemplo, «el Gobierno ha reconocido la memoria del obispo de Almería, fusilado por la milicia republicana». «Este Gobierno está cumpliendo el desafío de Negrín de que nos reconciliemos», algo que es necesario porque, « en el día a día, tenemos que establecer puentes y causas de convivencia».

