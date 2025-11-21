Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo UD Las Palmas - Albacete: Lazo y Jefté se asoman en ataque ante una timorata UD
Inauguración del Aula José Miguel Pérez en la Facultad de Historia y Geografía de la ULPGC. C7

Aula José Miguel Pérez en la ULPGC: homenaje al valedor del mensaje conciliador entre españoles de Negrín

La universidad celebra un acto en recuerdo del historiador y profesor en el primer aniversario de su muerte

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

La figura del historiador y político canario José Miguel Pérez (1957-2024) fue ensalzada en el primer aniversario de su muerte como valedor del mensaje conciliador entre españoles de Juan Negrín, que rescató del olvido en que se trató de sumir al primer ministro de la República. «En julio de 1938, cuando la situación de la guerra no era muy favorable, Negrín lanzó una proclama de reconciliación y paz para todos los españoles, no solo para el bando republicano», y ese es un mensaje que «rescató del olvido» José Miguel Pérez, destacó el investigador Juan Sisinio Pérez.

Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, conoció al desaparecido docente isleño y exvicepresidente del Gobierno de Canarias, con quien compartió especialidad profesional y amistad y quiso sumarse al homenaje que se le rindió ayer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En calidad de «representante del gremio de historiadores de contemporánea», destacó que, todavía un año después de su fallecimiento, «hay un dolor en general en toda España, entre todos los colegas, por haber perdido a la persona y la personalidad de José Miguel».

Las palabras de recuerdo de Juan Sisinio Pérez se enmarcan en un acto de homenaje que la ULPGC brindó ayer en su facultad de Geografía Historia a José Miguel Pérez, quien fue, según declaró su rector, Lluís Serra, «uno de los grandes de esta institución». Alguien «que nos dejó recientemente y que forma parte de nuestra memoria, de nuestro legado», apostilló. El rector hizo estas declaraciones antes de hacer una breve elegía al historiador y político fallecido, en cuyo recuerdo se ofrecieron charlas y un pequeño concierto musical, procediendo luego a bautizar con su nombre un aula del departamento de Ciencias Históricas de la facultad de Geografía e Historia de la institución académica.

El historiador Juan Sisinio Pérez destacó que la figura del catedrático canario de Historia Contemporánea fallecido «es un ejemplo del compromiso del historiador con la sociedad». Puesto que «su actividad política y su actividad como historiador, sin ser partidista ni ser sectario, siempre con un distanciamiento crítico respecto a lo que estudiaba, es un modelo para todos los colegas», argumentó.

Y aludió especialmente al respecto en cómo abordó el estudio del papel que jugó en el devenir de España Juan Negrín (1892-1956), persiguiendo siempre la objetividad y apostando por rehuir de los mitos, puesto que el líder republicano «fue expulsado del PSOE», partido que llegó a dirigir en Canarias José Miguel Pérez, «aunque luego se le readmitió», quiso recalcar.

Además, lo hizo estableciendo paralelismos entre el proceder de Pérez y de Negrín, porque este -argumentó- «fue crítico y tuvo una historia especial, diferente y crítica también».

Juan Sisinio Pérez alabó esa cualidad desde el planteamiento de que «si la historia sirve para algo, es para abrir la complejidad del análisis de los procesos sociales, que no son en blanco y negro, de monstruos y héroes, sino que hay muchos grises».

El catedrático emérito considera que esa profesionalidad del homenajeado es la que le llevó a apostar por difundir la circunstancia de que, con todo, «Negrín lanzó el reto de establecer una nueva convivencia, cuando acabara la guerra, entre todos los que habían luchado de los dos bandos». Un propósito del que opina han tomado el testigo la Ley de Memoria Histórica y quienes se han empeñado en aplicarla en la práctica, en la medida en que, al tiempo que respalda la recuperación de las víctimas del franquismo arrojadas en cunetas y fosas comunes, también, por ejemplo, «el Gobierno ha reconocido la memoria del obispo de Almería, fusilado por la milicia republicana». «Este Gobierno está cumpliendo el desafío de Negrín de que nos reconciliemos», algo que es necesario porque, « en el día a día, tenemos que establecer puentes y causas de convivencia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  3. 3 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  4. 4 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  5. 5 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  6. 6 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  7. 7 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  8. 8 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  9. 9 Protesta en San Bartolomé de Tirajana por la retirada policial de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  10. 10 El despertar de Triana lleva nombre propio: Bachaco y sus desayunos con identidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aula José Miguel Pérez en la ULPGC: homenaje al valedor del mensaje conciliador entre españoles de Negrín

Aula José Miguel Pérez en la ULPGC: homenaje al valedor del mensaje conciliador entre españoles de Negrín