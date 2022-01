Alumnado y ULPGC se enfrentan en las redes por los exámenes presenciales

Durante este mes, y salvo algunas excepciones, no hay clases presenciales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Es época de exámenes y estos sí obligarán al alumnado a acudir a los centros. El rector de la ULPGC, Lluís Serra, anunció antes de la vuelta de las vacaciones de Navidad que el aforo en todos los espacios universitarios se reduciría al 50% hasta final de mes. Pero buena parte del alumnado sigue protestando en las redes sociales en contra de hacer los exámenes de forma presencial. Los frentes son diversos. Por un lado el alumnado de Ciencias Jurídicas, una de las facultades con más estudiantes en la ULPGC , cerca de 3.000.

La delegación de estudiantes de esta facultad emitió un «comunicado oficial» en el que alertaba de las posibles «aglomeraciones» a la entrada de los exámenes al tiempo que advertía que retrasar la prueba a quienes fueran positivo en covid-19 siete o diez días también era «problemático dado que los exámenes de las primeras semanas se pueden aglutinar con los de las semanas posteriores».

Lluís Serra, por su parte, difundía en su perfil de Twitter un estudio en el que se señala que no ha habido ningún brote ni contagio en la ULPGC en todos los meses de presencialidad en las aulas. Algunos estudiantes le replicaron al rector. que respondió en alguna ocasión con el bloqueo, lo que aumentó la crispación. «Lo de los insultos no es serio. No sé si son futuros estudiantes de Derecho o troles, gente que se mete para hacer gresca. No es admisible. Entiendo que se están dando cuenta de que han dado un paso de más», dijo ayer el rector en declaraciones a la Cadena Ser.

También el Consejo de Estudiantes de la ULPGC salió en defensa del alumnado. «Durante este año y medio nos hemos ido encontrando numerosas irregularidades en el seguimiento de los protocolos que se han elevado para poder ser solventadas y evitar contagios». Entre estas destacan «miembros de la comunidad universitaria sin mascarilla en aulas y pasillos, aglomeraciones por indicaciones contradictorias, indicaciones caóticas o insuficientes en algunos centros...». Casi una veintena de tuits en los que se pone de relieve que hay diversos grados de cumplimiento de las normas y protocolos en la ULPGC, sonde estudian más de 19.000 jóvenes. También están en contra de los exámenes presenciales el alumnado de Teleformación. En una carta firmada por 191 estudiantes reclaman que por la situación sanitaria las pruebas sean telemáticas. Si un estudiante de esta formación no puede hacer la prueba por se positivo la hará «el día y la hora que la ULPGC quiera presencialmente en Gran Canaria», lamentan, cuando hay alumnado no solo de todas las islas sino de fuera de Canarias.

Sin embargo La ULPGC sigue tanto el acuerdo de la Conferencia de Rectores (Crue), que ya apostó por los exámenes presenciales, así como por el acuerdo que se tomó en el Consejo Interterritorial la pasada semana y en el que todas las comunidades autónomas apoyaron la presencialidad en todos los niveles educativos.

«Las medidas se están cumpliendo. La EBAU es la mejor prueba. Dos seguidos y este año con más casos pruebas adicionales, 3.000 o 4.000 personas todos a la vez en la EBAU y salió todo bien», recordó ayer el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez.