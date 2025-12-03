AHI pide un cupo para estudiantes de islas no capitalinas en residencias universitarias Reclama que este el Gobierno, cabildos y universidades firmen un convenio para garantizar un número mínimo de plazas

El diputado del grupo Mixto Raúl Acosta (AHI) ha reclamado este miércoles que Gobierno de Canarias, cabildos y las dos universidades públicas firmen un convenio para garantizar un número mínimo de plazas en residencias y colegios mayores para estudiantes de las islas no capitalinas, las cuáles son escasas.

Acosta ha trasladado su petición en comisión parlamentaria a la consejera de Universidades, Migdalia Machín, quien ha expuesto que en la baremación vigente para el reparto de plazas «se da prioridad» a los estudiantes de otras islas aunque ha reconocido que se trata de «un porcentaje muy bajo«.

Con lo cual, «intentaremos elevarlo», pero en todo caso es «una decisión de las universidades, que son conscientes de la situación. Esperemos poder solucionarlo para el próximo año«, ha añadido la consejera.

Machín ha recordado que existe «una baremación reglada» para la asignación de plazas y ahí «poco podemos hacer», y ha añadido que el Gobierno de Canarias aportará financiación a la construcción de nuevas residencias universitarias cuando haya suelo disponible y proyectos, y que aparte se estudian alternativas como los campus modulares.

Raúl Acosta ha replicado que disponer de más plazas «es una necesidad para hoy» y que construir nuevas residencias lleva más tiempo, probablemente dos o tres años, de ahí su petición de un convenio en aras de una distribución «más equitativa» y de establecer un mínimo garantizado para estudiantes de islas como El Hierro.

En la misma comisión, la consejera Migdalia Machín ha deslizado, preguntada por el diputado de Vox Nicasio Galván sobre las medidas para evitar el éxodo de universitarios canarios a otras comunidades o al extranjero, que a veces es una decisión que estos toman porque «quieren ver otras cosas, conocer otros países».

Con todo, ha indicado que «nuestro deber es que nadie abandone las islas porque no haya oportunidades», y que en su departamento hay varias líneas de actuación como el programa Diginova, el de formación de personal investigador, el de incorporación de personal altamente cualificado y el de retención de talento.

Machín ha indicado asimismo el objetivo de crear una Fundación Canaria de Investigación con la que «catalizar el talento y agilizar los procedimientos».

Nicasio Galván (Vox) ha sugerido la declaración en Canarias de otra emergencia, la demográfica, ante el riesgo de que dentro de varias décadas «puede que no haya canarios».

La consejera de Universidades ha asegurado finalmente que el Gobierno de Canarias apoyará económicamente el proyecto para rehabilitar el Museo Néstor en Gran Canaria, así como que la exposición que actualmente acoge el TEA, en Tenerife, se traslade al espacio La Regenta.

Un compromiso que ha lanzado a instancias de la diputada del PP Sonsoles Martín, quien ha acusado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de «no estar a la altura» del Museo Néstor, «una joya que merece respeto y cuidado».

