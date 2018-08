«A veces me descargo el libro electrónico y leo en la playa, pero no rindo igual»

«Estudiar en verano cuesta. Pierdes un poco de vida y necesitas el apoyo de tu familia y de tus amigos». Así es la realidad de los opositores, también en los meses de verano, según Vanesa, alumna de Liceo 2000, que es interina del Estado y lleva dos años estudiando para dos oposiciones distintas: de gestión y administrativo del Estado. Aunque ser opositor es un trabajo que requiere constancia, perseverancia y dedicación, confiesa que siempre saca tiempo para disfrutar de unas vacaciones: «de nada te vale llevar un año a piñón si llega un momento en el que no asimilas las cosas. Me tomo mis días libres, para irme de vacaciones con mis amigos. Aunque también a veces decido no salir, si siento que estoy rindiendo».