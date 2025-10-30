El Colegio Heidelberg participa en el Congreso Internacional de Intercambio de Talento en China junto a la ULPGC y el Colegio Arenas

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:12 Compartir

La delegación académica, presidida por el Rector de la ULPGC, Lluís Serra, y compuesta por directivos de los centros educativos canarios, acudió invitada por la Universidad Normal de Changchun, con el objetivo de reforzar la cooperación educativa y científica entre ambas instituciones y fomentar la proyección internacional de Canarias en el ámbito académico.

Durante el encuentro, se destacó la colaboración activa entre la ULPGC y la Universidad Normal de Changchun a través del Instituto Confucio en Gran Canaria, que desde 2013 impulsa el estudio del idioma y la cultura china en la Universidad y en varios centros educativos de Primaria y Secundaria, abriendo esta oportunidad de colaboración y hermanamiento con el Colegio Heidelberg.

El Congreso, uno de los eventos académicos y científicos más importantes de Asia, reunió a rectores, expertos, líderes empresariales y representantes institucionales para debatir sobre tendencias globales de talento, cooperación científica y el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación.

Oscar Abellón y Aurora Rodríguez, Director y Directora pedagógica respectivamente del Colegio Heidelberg, junto a los representantes del Colegio Arenas, tuvieron la oportunidad de participar activamente en una mesa redonda y visitar centros educativos chinos, intercambiar experiencias pedagógicas y explorar nuevas líneas de colaboración con instituciones educativas asiáticas, fortaleciendo así el compromiso de ambos centros con la excelencia académica, la innovación y la internacionalización.

La participación del Colegio Heidelberg en este foro internacional refuerza su vocación de formar ciudadanos globales, capaces de desenvolverse en un entorno multicultural, y su apuesta por la educación internacional, la innovación pedagógica y el intercambio de experiencias como pilares fundamentales de su proyecto educativo.