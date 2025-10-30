Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
23ª Conferencia Internacional de Talento de China

El Colegio Heidelberg participa en el Congreso Internacional de Intercambio de Talento en China junto a la ULPGC y el Colegio Arenas

El Colegio Heidelberg ha participado esta semana en la 23ª Conferencia Internacional de Talento de China (CIEP), celebrada en las ciudades de Shanghái y Changchun, junto a representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y del Colegio Arenas

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:12

La delegación académica, presidida por el Rector de la ULPGC, Lluís Serra, y compuesta por directivos de los centros educativos canarios, acudió invitada por la Universidad Normal de Changchun, con el objetivo de reforzar la cooperación educativa y científica entre ambas instituciones y fomentar la proyección internacional de Canarias en el ámbito académico.

Durante el encuentro, se destacó la colaboración activa entre la ULPGC y la Universidad Normal de Changchun a través del Instituto Confucio en Gran Canaria, que desde 2013 impulsa el estudio del idioma y la cultura china en la Universidad y en varios centros educativos de Primaria y Secundaria, abriendo esta oportunidad de colaboración y hermanamiento con el Colegio Heidelberg.

El Congreso, uno de los eventos académicos y científicos más importantes de Asia, reunió a rectores, expertos, líderes empresariales y representantes institucionales para debatir sobre tendencias globales de talento, cooperación científica y el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación.

Oscar Abellón y Aurora Rodríguez, Director y Directora pedagógica respectivamente del Colegio Heidelberg, junto a los representantes del Colegio Arenas, tuvieron la oportunidad de participar activamente en una mesa redonda y visitar centros educativos chinos, intercambiar experiencias pedagógicas y explorar nuevas líneas de colaboración con instituciones educativas asiáticas, fortaleciendo así el compromiso de ambos centros con la excelencia académica, la innovación y la internacionalización.

La participación del Colegio Heidelberg en este foro internacional refuerza su vocación de formar ciudadanos globales, capaces de desenvolverse en un entorno multicultural, y su apuesta por la educación internacional, la innovación pedagógica y el intercambio de experiencias como pilares fundamentales de su proyecto educativo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  6. 6 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  7. 7 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  8. 8 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  9. 9 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Colegio Heidelberg participa en el Congreso Internacional de Intercambio de Talento en China junto a la ULPGC y el Colegio Arenas

El Colegio Heidelberg participa en el Congreso Internacional de Intercambio de Talento en China junto a la ULPGC y el Colegio Arenas