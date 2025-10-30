El Colegio Arenas participa en la XXIII Conferencia Internacional de Talento en China Únicos representantes españoles, junto a la ULPGC y al Colegio Heidelberg

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:22

El Colegio Arenas-Arenas Atlántico y el Colegio Arenas Internacional han participado en la 23ª Conferencia Internacional de Talento de China (CIEP), celebrada en las ciudades de Shanghái y Changchun, como parte de la delegación canaria integrada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Colegio Heidelberg.

La delegación, presidida por el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y formada por directivos de las citadas instituciones educativas canarias, acudió invitada por la Universidad Normal de Changchun, con el propósito de fortalecer la cooperación educativa y científica entre dichas instituciones, además de fomentar la proyección internacional de Canarias en el ámbito académico.

Durante el encuentro, se puso en valor la colaboración activa entre la ULPGC y la Universidad Normal de Changchun a través del Instituto Confucio de Las Palmas, que desde 2013 promueve el estudio del idioma y la cultura china, tanto en la Universidad como en distintos Centros de Primaria y Secundaria. En este sentido, el Colegio Arenas fue pionero en Canarias en incorporar la enseñanza del chino mandarín y la cultura china desde 2009 (cuando aún era Centro -no Instituto- Confucio), que actualmente imparte para todo su alumnado desde 2º de Primaria hasta 4º de ESO.

Ampliar Teresa Santana en su intervencion en China. C7

Ampliar David Arbelo en China. C7

El Congreso, uno de los foros académicos y científicos más relevantes de Asia y del mundo, reunió a premios Nobel, rectores, expertos, líderes empresariales y representantes institucionales, para debatir sobre las tendencias globales del talento, la cooperación científica y el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación.

David Arbelo, director general del Colegio Arenas–Arenas Atlántico; Teresa Santana, directora del Colegio Arenas; y Óscar Abellón, director del Colegio Heidelberg, participaron activamente en mesas redondas. Además, acompañados por otros directivos, entre ellos la directora del Colegio Arenas Atlántico, Pino Afonso, y el director del Colegio Arenas Internacional, José Paz, visitaron centros educativos chinos, intercambiaron experiencias pedagógicas y exploraron nuevas vías de colaboración con instituciones asiáticas. Estas acciones contribuyen a consolidar el compromiso de los Centros con la excelencia académica, la innovación y la internacionalización.

La participación del Colegio Arenas en este prestigioso foro refuerza su Visión y su Misión internacional, innovadora, abierta al mundo y orientada a formar ciudadanos globales, capaces de afrontar con éxito los desafíos del futuro.