7.912 docentes canarios solicitan el traslado de destino, un 87% más que en el último concurso Educación registra un aumento histórico en solicitudes de traslado para el próximo curso escolar

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 12:46

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes para el concurso autonómico de traslados del personal docente correspondiente al curso 2025/2026, con un total de 7.912 participantes, lo que representa un 87 % más que las 4.213 solicitudes registradas en 2024/25.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, atribuye este aumento principalmente a la incorporación de 6.125 funcionarios de carrera en los dos últimos cursos, tras los procesos de estabilización y la convocatoria de oposiciones de junio de 2025. Ramírez ha asegurado que «la evaluación de méritos será un proceso exigente, que abordaremos con rigor técnico y claridad para garantizar una adjudicación ordenada».

En esta fase, los docentes acceden a una puntuación inicial basada en los méritos de su expediente, a los que pueden añadir documentación adicional. Este año, 3.827 docentes presentaron méritos adicionales, sumando un total de 66.106 documentos que serán valorados por los equipos de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.

Respecto al calendario, la adjudicación provisional para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos se prevé el 4 de marzo de 2026, con la definitiva el 27 de abril, mientras que para el Cuerpo de Maestros las fechas son 5 de marzo y 29 de abril de 2026, respectivamente.

Los servicios de Planificación y de Inspección trabajarán coordinados con las direcciones de los centros para delimitar las plazas estructurales que se ofertarán, ajustando el concurso a las necesidades reales del sistema educativo canario.