109 tesis doctorales. 59 mujeres y 50 hombres

Tesis defendidas en el curso 2016-17. La ULPGC invistió ayer a los 109 doctoras y doctores que defendieron su tesis doctoral durante el curso 2016-2017, incluido el mes de septiembre de 2017. Son 59 mujeres y 50 hombres. 26 tesis doctorales son de la Facultad de Ciencias de la Educación; 17 de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo; 14 de Ciencias del Mar; 12 del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA); 8 de la Escuela de Doctorado; 8 de la Facultad de Traducción e Interpretación; 7 de Veterinaria; 7 del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería (IUSIANI); 5 del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) y 5 del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUCTC).

Premios extraordinarios de doctorado. En la rama de Ciencias: Dunia Esther Santiago García

Tesis: Descontaminación fotocatalítica de aguas post-cosecha de productos hortofrutícolas contaminadas por fungicidas; Raico Iván Guedes Alonso. Tesis: Optimización y desarrollo de métodos de extracción para la determinación de hormonas esteroideas. aplicación en muestras de interés ambiental de la isla de Gran Canaria. En la rama de Ingeniería y Arquitectura: Moisés Díaz Cabrera. Tesis: Generación de firmas sintética para verificación automática de firmas (synthetic signature generation for automatic signature verification). Alejandro Ruiz García. Tesis: Diseño de sistemas de desalación de aguas salobres por ósmosis inversa. En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas: Zuleica Ruiz Alfonso. Tesis: The role of passion in education. Rita María Guerra Báez. Tesis: Clima ético, anomia y justicia como causas de la compasión en el trabajo. Adriana Fumi Chim Miki. Tesis: Desarrollando un modelo de coopetición: una aplicación al sector turístico en Brasil. Luis del Río Montesdeoca. Tesis: Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes en el ámbito laboral. Rama de Ciencias de la Salud: Ángel Rodríguez Hernández. Tesis: Ingesta de contaminantes tóxicos persistentes: riesgo asociado al consumo de alimentos de origen animal. Mercedes de Mirecki Garrido. Tesis: Studies on estradiol, growth hormone and suppressor of cytokine signalling-2, and the influence in liver metabolism. En la rama de Artes y Humanidades: Irina Yanyshev Nesterova. Tesis: Presencia de los intereses soviéticos en las islas canarias. sovhispán: 1971 – 1991.