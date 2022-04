Educación mandará este miércoles a los centros canarios una instrucción sobre el uso de las mascarillas

La Consejería de Educación prevé remitir este miércoles a los centros educativos canarios una instrucción sobre el uso de la mascarilla. Lo hará una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado el real decreto sobre el fin de la última gran restricción de la pandemia y analice su contenido. Hay centros que entienden que hasta que no reciban estas instrucciones seguirán aplicando la medida, por lo que es probable que este miércoles haya colegios e institutos canarios que pidan el uso de la protección hasta que llegue el documento de la Consejería.

Pero cuando se publique el real decreto en el BOE acabará la prohibición. «En los ámbitos escolares, no se usará en ningún caso. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias, ya no lo eran en los recreos y, ahora, en todos los ámbitos de centros educativos», afirmó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que no mostró este martes ninguna duda sobre el fin de la restricción en los colegios. «La eliminación estaba muy clara teniendo en cuenta el menor impacto que ha tenido la pandemia en los niños y niñas», dijo.

Eso sí, como con el resto de la población general, la ministra pidió que se proteja a los más vulnerables y en concreto, recomendó a los profesores que se encuentran en este colectivo que hagan un «uso responsable» de la mascarilla.

Algunas comunidades han expresado ciertas reservas. País Vasco, Galicia y Andalucía, entre otras, aguardan a la publicación del real decreto para decidir si aconsejan o no su uso en los centros.

La eliminación de la protección en los centros escolares estaba avalada por los epidemiólogos y los pediatras. De hecho, los profesionales sanitarios pidieron en los últimos meses que los escolares fueran los primeros que se quitasen la mascarilla en interiores. El 8 de febrero, Sanidad decidió permitir que este elemento no fuera obligatorio en los recreos, pero hasta este martes no dio el paso de quitarlo también dentro de las aulas.

A falta de conocer las especificidades del BOE, la mascarilla también deja de ser obligatoria en las universidades, aunque algunas han anunciado que la mantendrán o la recomendarán.