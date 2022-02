Educación para combatir el incremento de infecciones de transmisión sexual

La educación es clave para combatir el incremento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), tal y como recuerdan los especialistas de Vithas Las Palmas ante el aumento del diagnóstico de estas enfermedades en el Archipiélago. La sífilis, la gonorrea y la clamidia afectan a más de 1.200 canarios de cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el último informe de Vigilancia de las Infecciones de Transmisión Sexual en España. A nivel nacional, los datos también presentan un patrón al alza: más de 17.700 españoles de cada 100.000 padecen una ITS.

«El incremento de las infecciones por gonococo, clamidia y sífilis, sin olvidarnos del Virus del Papiloma Humano (VPH), en los últimos años, tanto en Canarias como en el resto del país, se debe en la mayoría de los casos, a la falta de prevención y conciencia en un sector de la ciudadanía» explica la Dra. Leticia Maya, ginecóloga y obstetra de Vithas Las Palmas, especializada en sexología. « Los encuentros sexuales esporádicos y la práctica de relaciones sin protección conllevan este aumento en la incidencia de casos, especialmente entre la población más joven. De hecho, las estadísticas señalan que la mayoría de los pacientes que padecen una ITS son adultos jóvenes y menores de 25 años».

De acuerdo con la especialista, este tipo de prácticas de riesgos se deben en muchos casos a la falta de educación sexual y el desconocimiento generalizado de las consecuencias de practicar sexo sin protección.

«Algunas pacientes llegan a consulta explicando que no utilizan el preservativo porque lo relacionan solo como un método anticonceptivo y no como una buena práctica para evitar otro tipo de enfermedades», detalla la Dra. Maya, máster en sexología médica por la Universidad del Atlántico. «No utilizar preservativo en las relaciones esporádicas pone de manifiesto una falta esencial de educación sexual por parte de las pacientes, que también se refleja en las estadísticas. Así, por ejemplo, el 54,4% de los casos de clamidia corresponden a mujeres en todo el país. Por edad, la tasa más elevada se vincula con las jóvenes de entre 20 y 24 años», detalla.

Prevención para acabar con los síntomas

La infección por la bacteria clamidia trachomatis es una ITS que suele debutar principalmente entre las mujeres jóvenes, pero también puede presentarse entre varones. «A menudo esta ITS pasa desapercibida o presenta síntomas leves (ardor al miccionar, dolor en los genitales, flujo vaginal anormal…), hasta que repercuten de forma más acusada en la salud de la mujer y presenta signos o síntomas como el sangrado entre períodos menstruales y después de practicar sexo, entre otros», detalla la especialista, quien insiste que, «ante cualquier síntoma es aconsejable acudir al especialista».

«Muchas ITS tienen tratamiento, pero para ello es necesario detectar la patología y aplicar adecuadamente la posología. En el caso de la clamidia el tratamiento no es difícil de aplicar. Pero, si no se hace, puede provocar problemas de salud más graves. De ahí la importancia de fomentar hábitos de vida sexual saludable; como por ejemplo el uso del preservativo», añade la doctora de Vithas Las Palmas.

Educación sexual para combatir las ITS

«El preservativo es el método de prevención más eficaz para evitar el contagio de infecciones sexuales, como apuntan desde las instituciones internacionales. Sin embargo, existen algunas infecciones donde el preservativo no protege íntegramente y donde el contacto piel con piel o con mucosa predisponen el contagio», asegura la Dra. Maya, quien recalca que «la educación sexual no es solo hablar de prevención de infecciones de transmisión sexual o de salud reproductiva».

De acuerdo con la Dra. Maya, «la educación sexual es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y debe de formar parte de un proceso que se lleve a cabo durante toda la vida en el cual se vayan adquiriendo conocimientos, actitudes y valores relacionados con la sexualidad en todos sus aspectos. Solo desde la educación podremos frenar la propagación de las infecciones de transmisión sexual» matiza.

