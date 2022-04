El Ebro saca a su bestia

«Trataba con toda mis fuerzas de sacarle del agua, fue una auténtica lucha de más de media hora entre los dos y cuando conseguí llevármelo a la orilla fue una sensación de total satisfacción», asegura el vallisoletano Sergio Rodríguez, un apasionado de la pesca deportiva desde hace más de 24 años que ha logrado sacar de las profundidades del Ebro -lo hizo la semana pasada cerca del pueblo zaragozano de Escratón- al siluro más grande capturado hasta la fecha en España empleando la técnica de lance (lanzar la caña y recoger de forma continuada) con un cebo artificial. El imponente ejemplar medía 2,67 metros y pesaba más de 120 kilos.

«Me gustaría registrarlo para demostrar este récord porque sé que hay otro ejemplar de 2,72 metros, pero no fue pescado durante el día y no se hizo empleando señuelo artificial, sino con otro tipo de cebo, por lo tanto son dos cosas diferentes».

Era el cuarto año que este trabajador de la fábrica DS Smith, situada en Dueñas (Valladolid), lo intentaba, y tal y como relata fue «una sensación increíble». Aunque antes de lograr semejante captura picó el anzuelo otro siluro. «Noté que también era muy grande por la resistencia que mostró, pero consiguió escaparse». Eso sí, sacándole todo el carrete de la caña 'Black cat' que utiliza en este tipo de pesca.

Este primer encontronazo solo hizo alimentar sus ganas de seguir intentándolo. «Comencé la jornada junto a mi compañero y guía pescador de la zona, Alberto Millán, llevábamos desde las ocho de la mañana preparando todo y fue sobre la una del mediodía cuando noté de nuevo un fuerte tirón en uno de los numerosos lances que hice ese día», recuerda entusiasmado el vallisoletano de 40 años.

Y ahí comenzó «una lucha descomunal» entre ambos de más de media hora en la que el siluro mostró una resistencia y una fuerza increíbles. «Tanto que nos arrastró 200 metros río abajo y era capaz de subir y bajar la barca de forma considerable. Lo que iba a ser un día normal de pesca se convirtió en algo que no olvidaré porque sé que muchos lo han intentado en esa zona y no lo han conseguido. No es tarea fácil», explica.

«Aunque se pueden pescar todo el año, la fecha idónea para poder encontrar los mejores ejemplares es durante los meses de marzo y abril, que es el momento que aprovechan para alimentarse antes de que comience la época reproductiva», asegura Rodríguez. Este tipo de 'gigantes' de agua dulce se pueden encontrar, «además de en el Ebro , en el río Júcar y en el cauce del Tajo. Son originarios del Danubio pero se introdujeron en España en los años 70 en el embalse de Mequinenza y con el paso del tiempo se han extendido por muchas zonas».

Los siluros pueden llegar a vivir 60 años y alcanzar tamaños monstruosos. El pucelano Rodríguez bromea con el revuelo que ocasionó el supuesto 'cocodrilo del Pisuerga' en junio de 2020. «Estoy seguro de que se trataba de un siluro de tamaño considerable».