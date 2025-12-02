Dos municipios canarios, en el 'top 10' de los que más habitantes ganan en el último año La capital lanzaroteña y Granadilla de Abona están entre las localidades donde más creció la población residente

Arrecife está entre los municipios españoles que más han crecido este año.

Dos municipios canarios, Arrecife y Granadilla de Abona, figuran entre los diez municipios españoles con mayor crecimiento porcentual de residentes en 2024, según el Censo Anual de Población publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la capital lanzaroteña ocupa el quinto lugar en localidad con mayor crecimiento relativo de población, con un 3,3% más, y el del sur tinerfeño el décimo, con una subida del 2,6%. La lista la lideran las localidades de la costa mediterránea de Torrevieja (Alicante), Gandía (Valencia) y Benidorm (Alicante).

Según los datos publicados por el INE, la población residente en España a 1 de enero de 2025 creció en todas las comunidades, excepto en Extremadura. España llega a los 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que a 1 de enero de 2024, lo que supone un incremento del 1%. De los 49,1 millones de habitantes recogidos en el censo, 42,2 millones tenían nacionalidad española (el 85,9%) y 6,9 millones extranjera (el 14,1%), un 6,3% más que el año anterior.

En términos relativos, los mayores aumentos de residentes se dieron en la Comunitat Valenciana (2%) y en la Comunidad de Madrid y Baleares, con un 1,5% en ambas.

Datos canarios

En Canarias los datos del INE indican que el número de personas residentes aumentó un 0,89%, al contabilizar 20.112 más que en enero de 2024. El archipiélago alcanza así los 2.258.866 habitantes, 1.144.045 mujeres y 1.114.821 hombres.

El crecimiento poblacional en las islas se sustenta, sobre todo, el al aumento de residentes de nacionalidad extranjera: son 13.260 más en un año hasta situarse en 342.612, el 15,1% de la población canaria. Los residentes de nacionalidad española aumentaron en 6.852 respecto al 1 de enero de 2024, y ya son 1.916.254.