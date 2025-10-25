Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato por un posible caso de violencia de género

EP

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:39

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores del asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante, que se está investigando ... como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa»
  2. 2 La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria
  3. 3 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  4. 4 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  5. 5 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  6. 6 Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento
  7. 7 Lukovic es de oro
  8. 8 La Policía Nacional sigue sin pistas sobre el autor del robo con violencia en una vivienda de Triana el pasado martes
  9. 9 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  10. 10 Desarticulada una organización criminal que se dedicaba al tráfico de migrantes entre Marruecos y Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer

Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer