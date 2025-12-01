Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Angie, la joven víctima de la violación, en la Marina de Valencia. IRENE MARSILLA

«Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Una joven narra cómo fue agredida en Valencia. No ha denunciado. «Por miedo, estoy sola». Y sigue destrozada: «Un año después aún me quiero arrancar la piel»

Arturo Checa

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:56

Comenta

«Ese abril, me arrancaste todo y te lo llevaste. La fuerza, la valentía, la alegría y la sensación de sentirme mía. Me cambiaste, sin ... consultarme, la plenitud por vulnerabilidad y miedo». «Esa primavera, me quitaste la confianza para ser yo y te llevaste mi voluntad de creer en la bondad de las personas, de pensar que los hombres cuidan». «Ha pasado un año desde aquel día, y a veces quiero arrancarme la piel para evitar recordar tus manos sobre ella; y otras veces quiero evitar mi mirada en el espejo para dejar de sentir la vergüenza escondida en la culpa que me recuerda que nunca debí ir, ni hacer, ni confiar, ni estar». «No me persigas más con esa máscara de culpa, Deja de aparecer en mis noches eternas, No te hagas presente en cada paso que doy, Sal de mi mente, hombre innombrable».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  3. 3 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  4. 4 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  5. 5 El Perola se despide con una gran fiesta
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  8. 8 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10 Las Rehoyas: una reposición fuera de plazo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

«Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»