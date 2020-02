Diez disfraces considerados políticamente incorrectos

Indio americano (o cualquier otro pueblo indígena)

No hay persona que no se haya disfrazado de crío o de mayor de indio americano (las ‘pelis’ de vaqueros inspiraban mucho). Sin embargo, algunos colectivos consideran que no es respetuoso, ya que fue una cultura masacrada por los blancos, desposeída de sus tierras y relegada a reservas. Esto es extensible a otros pueblos indígenas que también padecieron el azote de Occidente en algún momento de su Historia. Se considera una chanza de algo muy serio.