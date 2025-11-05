Detienen a un hombre de 50 años por violencia de género en Arrecife La investigación policial aporta un parte médico de lesiones donde la víctima manifestó que su «pareja la quería tirar por la escalera«

Agentes de la Policía Local de Arrecife procedieron el pasado domingo, 2 de noviembre, a la detención de un hombre, natural de la isla de Lanzarote, por un presunto delito de violencia de género.

Los agentes actuantes, al ser requeridos por la Central de la Policía Local donde se recibió la llamada, se trasladaron hasta el edificio del domicilio de la pareja, en un barrio de Arrecife, alertados por los vecinos que manifestaron oír las discusiones entre la pareja. Según los vecinos, esas discusiones eran frecuentes.

Los agentes de la Policía Local interrogaron a la mujer, y a su pareja, presunto maltratador, que mostraba agresividad e impedía que la mujer pudiera manifestarse libremente ante los agentes sin ser intimidada, según se reseña en las diligencias policiales.

La investigación de los agentes de la Policía Local permitió obtener un parte médico de lesiones de la víctima, donde se refleja que donde «manifestó que su pareja intentó tirarla por la escalera». Los agentes procedieron a la detención de este varón, de 50 años de edad, informándole antes sus derechos, y fue trasladado para su puesta a disposición judicial.