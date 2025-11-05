Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede Policía Local Arrecife. C7

Detienen a un hombre de 50 años por violencia de género en Arrecife

La investigación policial aporta un parte médico de lesiones donde la víctima manifestó que su «pareja la quería tirar por la escalera«

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:08

Comenta

Agentes de la Policía Local de Arrecife procedieron el pasado domingo, 2 de noviembre, a la detención de un hombre, natural de la isla de Lanzarote, por un presunto delito de violencia de género.

Los agentes actuantes, al ser requeridos por la Central de la Policía Local donde se recibió la llamada, se trasladaron hasta el edificio del domicilio de la pareja, en un barrio de Arrecife, alertados por los vecinos que manifestaron oír las discusiones entre la pareja. Según los vecinos, esas discusiones eran frecuentes.

Los agentes de la Policía Local interrogaron a la mujer, y a su pareja, presunto maltratador, que mostraba agresividad e impedía que la mujer pudiera manifestarse libremente ante los agentes sin ser intimidada, según se reseña en las diligencias policiales.

La investigación de los agentes de la Policía Local permitió obtener un parte médico de lesiones de la víctima, donde se refleja que donde «manifestó que su pareja intentó tirarla por la escalera». Los agentes procedieron a la detención de este varón, de 50 años de edad, informándole antes sus derechos, y fue trasladado para su puesta a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  6. 6 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  7. 7

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detienen a un hombre de 50 años por violencia de género en Arrecife

Detienen a un hombre de 50 años por violencia de género en Arrecife