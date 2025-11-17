Detienen a un educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños La víctimas, ya mayores de edad, estaban en una situación vulnerable: uno tenía una discapacidad de más del 50%, mientras que los otros dos no tenían familia

Un educador de un centro de protección de menores de Málaga capital ha sido detenido por tres delitos continuados de agresión sexual a tres niños. A los 21 años, una de las víctimas confesó a la Policía Nacional los supuestos abusos sufridos cuando era menor. A esta denuncia se sumaron otras dos y los investigadores detectaron que el sospechoso, que en la actualidad tiene 38 años, elegía a chicos especialmente vulnerables por su entorno y su corta edad.

La investigación, liderada por el Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga, tomó como punto de partida las manifestaciones de un adulto que les relató cómo, cuándo y por parte de quién había sufrido abusos en la niñez. Ante la gravedad de los hechos, los agentes realizaron las primeras comprobaciones y se entrevistaron con el actual director de un centro de menores donde habrían sucedido los hechos. De estas primeras pesquisas se obtuvo una información relevante, y es que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente al no ser concluyente.

En una labor de búsqueda de posibles víctimas, se logró contactar con los menores- ahora adultos- que en su momento relataron supuestos delitos de abusos, no obstante algunos de ellos no quisieron denunciar formalmente por no recordar lo acontecido años atrás. No obstante, a la denuncia que dio inicio a la investigación, se sumaron otras dos.

Todas las víctimas son coincidentes en un perfil de gran vulnerabilidad; uno de los menores tenía una discapacidad de más del 50%, los otros dos no tenían familiares y por lo tanto permanecían en el centro incluso los fines de semana. Así, aprovechaba el agresor para abusar de los menores, pues era él el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden en las horas de dormir -todo ello dependiendo del turno que le correspondiera-. De este modo, se aprovechaba de su posición como educador y de la vulnerabilidad de los niños para realizar prácticas de naturaleza sexual, bien en las habitaciones de los niños o en el salón común del centro, incluso mientras los pequeños veían dibujos.

Según informa Sur, tras recoger las denuncias de las víctimas, los agentes del Grume procedieron a la detención de esta persona al que se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años. El mismo ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

