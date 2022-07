Los detenidos por el robo de Atrio llegarán a España en diez días

«Era el robo de su vida». Los investigadores que han trabajado en el millonario caso del robo de las botellas de Atrio se refieren así al botín logrado por C.G.D., un experimentado ladrón de 47 años con doble nacionalidad rumana y holandesa, que en la madrugada del 27 de octubre de 2021 sustrajo, nada más y nada menos, que 45 botellas de vino de la bodega de Atrio, el hotel-restaurante de lujo con dos estrellas Michelin enclavado en el corazón monumental de Cáceres.

Tenía antecedentes, dos órdenes de detención vigentes y había sido detenido hasta en tres ocasiones por sustraer vinos. Pero la cantidad de botellas nunca había sido de tal magnitud. En 2020, por ejemplo, había robado dos botellas de alta gama con un valor de 40.000 euros de un establecimiento del Barrio de Salamanca, en Madrid. Un año antes fue detenido por llevarse una botella de whisky valorada en 5.000 euros. Y también fue detenido por otro hecho similar en el aeropuerto de Ginebra. Pero lo de Atrio ha sido otra historia. El valor de las caldos robados asciende a 1,6 millones de euros.

La Policía Nacional ha revelado algunos de estos detalles en la rueda de prensa ofrecida esta mañana en la Comisaría Nacional de la capital cacereña, celebrada un día después de que saltara la noticia de la detención en Croacia del presunto autor del robo de Atrio y de su ayudante y pareja, P.L.G., una mujer de nacionalidad mexicana de 29 años de edad. Ella carecía, hasta ahora, de antecedentes penales. Residían en una vivienda de alquiler de Madrid y viajaban en vehículos de alquiler de un lado a otro, utilizando documentación falsa.

El lunes por la tarde fueron detenidos en Croacia. La semana antes, la Policía Nacional (que logró ponerles cara «dos o tres meses» después del inicio de la investigación) los localizó en Eslovenia. Desde aquí pasaron a Croacia, después pusieron rumbo a Montenegro, desde donde regresaron de nuevo a Croacia. La policía de este país ya estaba alertada y detuvo a los dos presuntos autores en el momento en el pasaron la frontera (en el puesto fronterizo de Karasovi Sutorina para ser exactos). Viajaban en un vehículo con matrícula alemana de la marca Lexus.

Según los plazos facilitados por Alfredo Garrido, jefe superior de la Policía Nacional de Extremadura, se estima que los detenidos lleguen a Cáceres en un plazo de diez días. Una vez aquí, pasarán a disposición judicial ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Cáceres, que ha instruido el caso desde el principio, y se da por hecho su ingreso en prisión en el centro penitenciario de la capital cacereña.

Durante la rueda de prensa los investigadores han insistido en la idea de que se trata de un robo realizado por expertos. De hecho, habían reservado en un restaurante de dos estrellas Michelin de Madrid, con una bodega similar a la de Atrio, unos días después de su paso por Cáceres. Se sospecha que para cometer un robo similar. Pero no llegaron a ir por dos motivos. El primero es que el botín de Atrio era ya lo suficientemente jugoso. Y el segundo es que salieron rápido de España y pusieron rumbo a Rumanía, aunque en el mes de febrero de este año él regresó al país por el fallecimiento de un familiar.

Localizar las botellas y a sus compradores

La investigación entra ahora en una nueva fase: localizar las botellas y, lo que más interesa a la Policía, a sus compradores. La investigación está abierta y por eso no se ha dado mucha información sobre este capítulo. No obstante, han asegurado que los dueños de Atrio (que ya han cobrado el seguro por el robo) no deben perder la esperanza de que los vinos puedan aparecer. Y han puesto como ejemplo el robo denunciado por un conocido futbolista de fútbol, al que en breve se le entregarán las pertenencias que le quitaron.

Por lo demás, los agentes han relatado la sucesión de hechos de la madrugada del 27 de octubre, que se ajustan a la versión ofrecida en su día por los dueños de Atrio. Los detenidos, han explicado, «demostraron estar altamente especializados y con experiencia al realizar el robo con una planificación milimétrica», han detallado. La mujer se alojó en el hotel formalizando la reserva mediante un documento falso suizo. Tras cenar con su cómplice, ambos visitaron la bodega invitados por el personal, una práctica totalmente habitual con los clientes.

Tras ello subieron a la habitación y, momentos después, el hombre abandonó la estancia para dirigirse al sótano donde se encuentra la bodega. Tras acceder con una llave maestra, previamente sustraída, momentos después salía con tres grandes mochilas (una en cada mano y otra a la espalda) donde introdujo las botellas. Para su protección dentro de las mochilas usaron varias toallas de la habitación donde estaban alojados. Mientras tanto, la mujer distraía al empleado del hotel con la excusa de que preparase algo de comer a pesar de que la cocina ya estaba cerrada.

El robo fue descubierto a la mañana siguiente, constatando que los presuntos autores habían abandonado el hotel sobre las 5.30 hora de la mañana. Salieron por su propio pie del hotel y caminaron unos metros hasta llegar al vehículo que tenían estacionado. Tras usarlo para escapar de Cáceres con el botín, lo dejaron aparcado y nunca más lo volvieron a utilizar. La Policía no ha aclarado si hay o no otras personas implicadas. Lo que sí ha subrayado es que los autores materiales son los dos detenidos, que visitaron tres veces el restaurante antes del robo para hacer un estudio previo del lugar.

«Pocos días después del robo, abandonaron España y su alta movilidad e itinerancia ha impedido conocer su paradero exacto hasta que, finalmente, fueron localizados en Croacia», ha apuntado la Policía. La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha destacado la complejidad del caso y la cooperación internacional de las fuerzas de seguridad.