Detenidos dos hombres y un menor por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Murcia La retenida, de 50 años, estuvo maniatada y amordazada en una habitación de su domicilio, y sufrió desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro

Una mujer de 50 años fue liberada por la Guardia Civil tras permanecer, durante una semana, retenida en contra de su voluntad en una habitación de su domicilio en Alhama de Murcia. Tres personas, que convivían con la víctima en la vivienda, fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

La actuación se inició cuando un guardia civil fuera de servicio recibió una información sobre la posible existencia de una mujer secuestrada en una vivienda de Alhama. Debido a la gravedad del supuesto delito y para verificar si estas informaciones eran ciertas, la Benemérita, con la información aportada por el agente, activó de inmediato un dispositivo operativo dirigido a la localización del inmueble.

Las indagaciones resultaron positivas cuando los investigadores dieron con la casa: una vivienda, propiedad de la mujer, que compartía con varios hombres jóvenes, uno de ellos menor de edad, conocidos delincuentes de la zona y vinculados al mundo de las drogas.

La Guardia Civil estableció un dispositivo policial para el rescate de la supuesta víctima, que culminó con la detención de los tres sospechosos y la liberación de la víctima, que fue localizada dentro de una de las habitaciones en un estado físico deplorable. En la estancia, donde al parecer había permanecido encerrada durante una semana, había un candado exterior. Dentro de la misma se encontró un colchón en el suelo, ropa tirada y suciedad. En otra de las habitaciones se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo, a modo de secadero.

La ambulancia desplazada a la zona trasladó a la víctima hasta el centro médico de Alhama de Murcia desde donde fue derivada al hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia. El parte médico reflejó desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro.

Según se desprende de la investigación, los ahora detenidos, fruto de posibles desavenencias por el consumo de sustancias estupefacientes, habían sometido a la mujer a vejaciones tales como no dejarla ir al baño, cortarle el pelo, insultarla, privarla de medicación, comida y bebida. A los arrestado se les atribuye la presunta autoría de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

