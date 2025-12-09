Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional patrullan en un barrio de Valladolid. Carlos Espeso

Detenido por sacar las pertenencias de su compañero de piso al rellano y cambiar la cerradura

El arrestado y su mujer alegaron que otra pareja con la que conviven acumulaban varias mensualidades sin pagar el alquiler

E. N.

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:23

Comenta

Entró en la habitación de su compañero de piso compartido, cogió sus pertenencias, las sacó al pasillo de la vivienda y, después, cambió la cerradura. ... Es el orden de sucesos que llevó a la Policía Nacional a detener este domingo a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de allanamiento de morada en el barrio de Delicias. Los agentes se personaron en el edificio, minutos después de medianoche, tras recibir una llamada en la que se informaba de problemas entre compañeros de piso.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  8. 8 «Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»
  9. 9 La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias
  10. 10 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido por sacar las pertenencias de su compañero de piso al rellano y cambiar la cerradura

Detenido por sacar las pertenencias de su compañero de piso al rellano y cambiar la cerradura