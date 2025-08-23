Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 24 de agosto de 2025
Momento de la detención. Guardia Civil

Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante

La Guardia Civil ha intervenido cinco dispositivos espía y abundante material informático, que está siendo analizado por los investigadores

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:26

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a un médico de 49 años, acusado de grabar a pacientes sin su consentimiento durante reconocimientos médicos en el centro sanitario donde trabajaba. Se le investiga por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

La operación se inició a principios de julio tras la denuncia anónima de un trabajador, que aseguró haber visto al facultativo utilizar un dispositivo de grabación oculto con forma de llave de vehículo para registrar imágenes de una paciente. Ante la gravedad de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El pasado 11 de agosto, los agentes detuvieron al médico cuando acudía a su puesto de trabajo. En ese momento se le intervinieron dos dispositivos espía camuflados como llaves de coche. Posteriormente, en el registro de su domicilio, fueron incautados otros tres dispositivos similares y abundante material informático, que está siendo analizado.

Hasta ahora, narra TodoAlicante, se han identificado dos víctimas, aunque los investigadores no descartan que haya más, ya que existen indicios de que el médico podría llevar al menos tres años cometiendo estos hechos.

El detenido, sin antecedentes previos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Alicante, que decretó su libertad con medidas cautelares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  4. 4 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
  6. 6 La villa de Moya celebra los 100 años de Rosario Jorge
  7. 7 AUGC denuncia irregularidades en la custodia y traslado de presos en Lanzarote
  8. 8 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  9. 9 Luis García: «Queremos ser el mismo equipo fuera que en casa»
  10. 10 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante

Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante