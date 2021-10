Detenido por matar a su padre en una riña familiar en Murcia

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación con el fin de aclarar las causas de una violenta pelea familiar que terminó en la noche del lunes con la muerte de un vecino de la localidad murciana de Campos del Río, que fue apuñalado por su hijo. El suceso ocurrió en una vivienda prefabricada de la calle Escuelas, en las inmediaciones del consultorio médico, una zona habitada por familias muy humildes. El sospechoso aguardó en una habitación para entregarse a los agentes.

La centralita del 112 recibió a las 21:30 horas varias llamadas avisando sobre un episodio de violencia doméstica en un domicilio particular. Las primeras informaciones apuntaban a que un hombre de 29 años había apuñalado a su padre, de 53, en el transcurso de una riña. Al parecer, algunos vecinos oyeron que la víctima y su esposa se habían enzarzado antes en una discusión. Fue en ese momento cuando el presunto parricida se presentó en la vivienda familiar y procedió a sacar a su madre de la casa. A continuación, entró de nuevo, se hizo con un cuchillo y fue entonces cuando presuntamente se produjo el ataque mortal.

Algunos testigos comentaron que escucharon al hijo decir: «En esta casa ya se ha acabado la guerra». Después del ataque, el sospechoso se fue a una habitación del domicilio donde aguardó a que llegaran los agentes del instituto armado para entregarse.

El Centro de Coordinación de Emergencias envió hasta el lugar una ambulancia, pero el personal sanitario nada pudo hacer por la víctima, salvo confirmar su fallecimiento. Agentes del Instituto Armado también se presentaron en la zona y procedieron a la detención del sospechoso del parricidio, que en las próximas horas podría pasar a disposición del jugado.

El suceso ocasionó una profunda conmoción en Campos del Río, una pequeña población de apenas 2.000 vecinos. Las indagaciones en marcha deberán aclarar si existían denuncias anteriores de maltrato de la víctima contra su pareja. En la calle Escuelas se desplegó un amplio dispositivo, con media docena de vehículos de la Guardia Civil y la Policía Local.

Orden de alejamiento

Por su parte, la alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, explicó que el detenido fue denunciado en 2018 por sus progenitores y llegó a existir una orden de alejamiento, pero «se llegó a un acuerdo» y el joven volvió a su casa «al poco tiempo», informa Europa Press. Ese «conato» de violencia tuvo lugar en 2018 y la denuncia fue presentada por los padres.

A raíz de este hecho, en el Ayuntamiento supieron que había «problemas de violencia entre ellos» pero Pérez señaló que, tras ese suceso, no ha vuelto a haber ninguna denuncia. Así, manifestó que el contexto familiar era «bastante desestructurado» y el padre, ahora fallecido, tenía una discapacidad física. No obstante, la primera edil dijo que el presunto autor de los hechos «no es un chico violento en el municipio, ni hay nada que podamos decir de él desde Policía Local; no hay ninguna queja ni ninguna denuncia de vecinos hacia él y estaba siempre en su casa».