El detenido por matar a su hermana y su sobrino iba a repartir una herencia con la asesinada

La Guardia Civil ha detenido al hermano de la mujer asesinada en Las Gabias que está acusado de un doble homicidio –el de su hermana de 38 años y el de su sobrino de tres–, así como de otro delito de aborto, ya que la mujer estaba embarazada de ocho meses. Los investigadores lo detuvieron sobre la una de la madrugada de ayer lunes.

Las cámaras de seguridad de la vivienda grabaron a este individuo entrando con unas llaves a la casa, no necesitó forzar ninguna cerradura, ni las rejas de ninguna ventana. Pero no se supo que era él hasta horas después. Iba con la cara tapada con una mascarilla y una gorra que hacía imposible su identificación; poco antes de franquear la puerta tuvo tiempo de jugar con los perros de la víctima que lo conocían, por el comportamiento que muestran, recogido por las cámaras, cuando este individuo se acercó a ellos. Primero mató al bebé y después a la madre. La mujer estaba embarazada de ocho meses, y los golpes recibidos acabaron con la vida del feto al que le quedaba tan solo un mes para nacer. Los detalles del triple crimen mejor obviarlos, por la dureza del ensañamiento mostrado por el autor.

Su hermana embarazada y su sobrino quedaron postrados sin vida en el mismo dormitorio, donde presuntamente intentó prender fuego a un colchón que no llegó a arder por completo. Los bomberos no dieron crédito cuando observaron cómo salía humo del colchón, pero no había suficiente calor para justificar que lo hubieran incendiado. Dicho de otra manera, el asesino intentó quemar el colchón pero no hubo suficiente combustión para que este ardiera en su totalidad. Después marchó a Torredelcampo (Jaén), donde reside y de donde era la víctima, con la creencia de que la vivienda había ardido por lo cual habría logrado borrar todas las huellas. No fue así.

El detenido, de 36 años, se desplazó expresamente a Granada para presuntamente efectuar este dramático triple crimen. Después desapareció sin dejar rastro, para ser detenido en menos de 48 horas después después de un trabajo muy fino de los investigadores de la Guardia Civil. La voz de aviso la dio el marido de la víctima sobre las nueve de la mañana del pasado sábado. Este hombre es piloto de una aerolínea y se encontraba en Baleares. Pudo percatarse de que habían entrado a su vivienda gracias a una aplicación del teléfono móvil donde vidualizó las cámaras de seguridad que tenía en su casa deLas Gabias. Dio el aviso al servicio de emergencias del 112 de Baleares, que rápidamente lo trasladó a su homólogo de Andalucía, que avisó a la Policía Local y Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad contactaron con bomberos de la capital porque no podían entrar al interior de la vivienda. Poco después pudieron franquear la puerta y la sorpresa fue lo que se encontraron en el interior, incluido el humo que aún salía del colchón.

Las incógnitas

A partir de ese momento, comienza una investigación con demasiadas incógnitas. No había señales de haber forzado cerraduras, ni ventanas, ni siquiera en el interior de la vivienda había indicios de robo. Tampoco hay apariencia de un crimen por violencia de género y el suicidio se descartó desde el principio por las señales de violencia visibles en los dos fallecidos. Nadie imaginó en un principio el desenlace final de la investigación, con un hermano de la víctima detenido por estos hechos. Sí estaba claro que quien entró en la vivienda iba con un objetivo claro y tras consumarlo se marchó. Los investigadores también tuvieron claro desde el inicio que el autor debía ser de un entorno muy cercano a la familia porque pudo entrar a la vivienda y porque sabía que el marido de la víctima no estaba en casa.

El esposo de la fallecida llegó a Granada poco antes de las dos de la tarde del sábado, después de ser informado de lo ocurrido. A partir de ahí los investigadores comienzan a avanzar en las posibles hipótesis. La persona que aparece en las cámaras de seguridad aún no había sido identificada como el hermano de la víctima, pero en las hipótesis policiales comienza a barajarse la posibilidad de que haya sido alguien cercano a la víctima y no pierden de vista que esta semana iba a tener lugar el reparto de una herencia familiar. El padre de la víctima y del detenido falleció en diciembre de 2022.

Los investigadores de la Guardia Civil, que han hecho un trabajo a contrarreloj, priorizan la localización de este individuo porque los indicios cada vez lo van cercando más. Pese a la fuerza de esa línea de investigación, los agentes de la policía judicial trabajaron sin descartar absolutamente nada por si se encontraban con alguna otra sorpresa de última hora. Al filo de la medianoche, poco antes de la una de la madrugada del lunes este sujeto es detenido. Las horas posteriores al crimen y en vísperas de su detención mantiene un comportamiento muy frío. Las características físicas del individuo que recoge las cámaras de grabación son muy similares a las suyas. El cerco cada vez se va estrechando más. A la una de la madrugada del lunes y tras hablar con él es arrestado en Granada hasta donde se desplazó desde su domicilio en Torredelcampo. Este viaje no trasciende si lo hace a petición de la Guardia Civil o de 'motu propio'. Lo conducen a los calabozos de la Comandancia de Granada, donde permanece ingresado en espera de pasar a disposición judicial, acusado del un doble homicidio y de un aborto. Además de la herencia, el arrestado siempre ha mostrado celos hacia su hermana: ella pudo estudiar y salir del pueblo lo cual le había hecho progresar en la vida. Él siempre había estado trabajando en el campo en Torredelcampo.

Investigación abierta

La Guardia Civil de Granada se multiplicó ayer para seguir con la investigación, aún abierta. Los agentes de policía científica volvieron a la vivienda donde se cometió el doble homicidio de la urbanización Los Chopos de las Gabias ayer al mediodía. No solo buscaron pruebas en el interior de la casa de la víctima, sino también en una vivienda en obras, ubicada justo detrás.

Los investigadores disponen de 72 horas desde la detención de este sujeto hasta su presentación en el juzgado de guardia de Santa Fe, algo que ocurrirá con toda probabilidad mañana miércoles, a no ser que la autoridad judicial permita prorrogar esa detención.

En el interior de la vivienda han hallado una palanqueta de hierro y no se descarta que esta hubiera sido utilizado para cometer el crimen. En la inspección ocular ha participado un equipo especializado de criminalística de la Guardia Civil que se ha desplazado desde Madrid hasta Granada para encontrar más pruebas.