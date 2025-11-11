Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones

Detenido un hombre en Gran Canaria por obligar a su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla

Los hechos incluyen tocamientos no consentidos de índole sexual

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 63 años en Vecindario, Gran Canaria, como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones al presuntamente obligar su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla del domicilio.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos habrían tenido lugar a finales de 2024 en un domicilio ubicado en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

De esta manera, según el relato de la víctima, quien mantenía un contrato de arrendamiento con su agresor, los hechos incluyen tocamientos no consentidos de índole sexual e incluso fue obligada a mantener relaciones sexuales plenas bajo coacción y amenazas de echarla del domicilio si no accedía a sus pretensiones.

Al respecto, la Guardia Civil ha señalado que el uso de la amenaza para obligar a mantener relaciones sexuales plenas no solo constituye agresión sexual, sino que demuestra un patrón de dominación que deja profundas y duraderas secuelas psicológicas en la persona afectada.

Finalmente, los agentes instruyeron las diligencias policiales, que fueron remitidas junto con el detenido al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 ¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria?
  4. 4 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  5. 5 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  6. 6 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  7. 7 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  8. 8 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  9. 9 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  10. 10 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un hombre en Gran Canaria por obligar a su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla

Detenido un hombre en Gran Canaria por obligar a su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla