Detenido en Málaga un pederasta acusado de abusar de 26 niños

Es un depredador sexual. Un pederasta que se movía en las plataformas de videojuegos para buscar a sus presas. Se ganaba su amistad y después les ofrecía regalos virtuales a cambio de videollamadas en las que les pedía que mostraran sus partes íntimas. Así consideran los investigadores de la Guardia Civil que actuaba un hombre al que han detenido en Málaga acusado de abusar sexualmente de 26 niños, con edades de entre ocho y 12 años.

Se trata de la 'operación Fontane', que se inició el pasado mes de julio después de que los agentes de la Benemérita recibieran la denuncia de los padres de un menor de nueve años. En ella informaban de las sospechas que tenían de que su hijo estaba manteniendo contacto con un adulto con la videoconsola a través de un conocido juego online.

Fueron los efectivos del Departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) los que se hicieron cargo de las pesquisas. Los guardias civiles descubrieron que las sospechas de los padres eran ciertas y le dieron prioridad absoluta al caso, ya que ese niño podría ser solo la punta del iceberg.

Los agentes sospechaban de que podría haber muchas más víctimas, como suele ser habitual en este tipo de delitos y, más aún, tratándose de menores de tan corta edad. No se equivocaron. Las pesquisas han determinado que el detenido, un hombre de 46 años, pudo consumar el abuso sexual con 26 menores residentes en distintos puntos del territorio nacional, no descartándose que se detecten más niños afectados.

Modus operandi

A lo largo de la investigación, los guardias civiles averiguaron que el pederasta siempre actuaba de la misma manera. Según han informado desde el Instituto Armado, contactaba con los menores a través de conocidos juegos online, habiéndose contabilizado más de 3.000 accesos por su parte a estas plataformas en un plazo de dos años.

Durante ese tiempo, el arrestado iba forjando una amistad con sus potenciales víctimas, siempre mediante engaño y abuso de superioridad, pagándoles regalos virtuales disponibles en las plataformas de juego. Pero el caramelo estaba envenenado. Ya que siempre les pedía a cambio que hicieran videollamadas con él, con el objetivo de que los niños le mostraran sus partes íntimas y realizaran otro tipo de acciones similares.

Una vez que estos accedían a posar desnudos ante la cámara, el detenido capturaba la pantalla de su dispositivo móvil. De esta forma, el arrestado iba almacenando las imágenes de carácter sexual de los menores.

Tras su arresto, los guardias civiles procedieron a hacer un registro en su vivienda en Málaga. Se intervino numeroso material informático que fue analizado, lo que ha permitido determinar que el hombre acumulaba, tanto en sus dispositivos móviles como en la nube, más de 2000 archivos de pornografía infantil. Además, se pudo constatar que realizó un total de 81 pagos a cuentas de usuarios de juegos pertenecientes a menores.

Tras descubrir los documentos, los agentes trabajan para localizar a las víctimas. Al respecto, desde la Guardia Civil han indicado que los padres de los menores identificados hasta el momento fueron los primeros sorprendidos al enterarse de lo que ocurría con sus hijos. De hecho, varios de ellos incluso llegaron a manifestar que los niños no jugaban a los videojuegos sin supervisión de un adulto.

Frecuentaba playas nudistas

El pederasta no solo se movía en plataformas de videojuegos. Desde la Benemérita han indicado que el detenido también se ofrecía como monitor de deportes, de campamento y profesor de inglés entre otras actividades relacionadas con menores, no teniéndose constancia de ninguna contratación en ese sentido. No obstante, los agentes sí han podido comprobar la existencia de un caso de abuso sexual físico a un menor, al que conoció y engañó en una playa nudista, lugares frecuentados por el arrestado con bastante asiduidad, a la vista del material que se le ha intervenido.