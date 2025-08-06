Un detenido por una agresión grupal a un sintecho con una barra de hierro en Granada El motivo de la agresión fue por la reclamación por parte del agredido de unos trabajos de limpieza donde no se le había pagado el dinero acordado

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras haber participado en una agresión grupal a un senegalés de 51 años al cual le golpeó en la cabeza con una barra de hierro. Esta persona también sufrió mordeduras de un perro que llevaba una de las cinco personas que formaban el grupo.

El motivo de la discusión que desencadenó el ataque fue el desacuerdo del agredido con el pago de un trabajo que le encargó el agresor y posteriormente detenido. Esta persona ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde. La víctima, un senegalés de 51 años que vive en la calle, había aceptado un trabajo de limpieza de una vivienda en la que tenía que invertir dos días. El primer día, la persona que le había encargado el trabajo le pagó el precio acordado; sin embargo, el segundo día, después de emplear bastantes más horas, sólo le pagó una décima parte de importe apalabrado. Después de producirse una discusión, el senegalés se marchó del lugar viendo que no se iba a producir un acuerdo.

A los pocos minutos, en una de las calles más concurridas del Distrito Norte, este hombre se volvió a cruzar con el varón con el que había discutido, que en esta ocasión iba acompañado de cuatro personas más. El agresor portaba una barra de hierro y además el grupo iba acompañado de un perro de raza potencialmente peligrosa. Sin mediar palabra, esta persona que no le había pagado el trabajo de limpieza presuntamente le golpeó con la barra de hierro en la cabeza. Una vez aturdido en el suelo, le azuzaron al perro que le propinó varios mordiscos en abdomen y brazo, lo que provocó que perdiera el conocimiento.

El agredido fue asistido por un amigo de su misma nacionalidad que le trasladó al Hospital de Traumatología

Un compatriota del agredido fue quién le ayudó a recuperar el conocimiento para posteriormente acompañarlo al Hospital de Traumatología de Granada donde fue asistido de las lesiones. Al salir del centro médico, esta persona interpuso denuncia en la Comisaría Norte de Granada.

Localización y búsqueda de ambos involucrados

Ante la recepción de la denuncia, el grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada comenzó la investigación para esclarecer lo ocurrido ante la comisión de un presunto delito de lesiones graves. Una de las dificultades más grandes a la que se enfrentaron los agentes fue la localización tanto de la víctima como del testigo, dado que ambos son indigentes que carecen de domicilio y forma de contacto telefónica. Fue preciso llevar a cabo por Policía Nacional dispositivos de búsqueda y localización, que finalmente dieron su fruto. Después de entrevistar y tomar declaración a la víctima, las pesquisas policiales se orientaron en la identificación y reconocimiento del agresor.

Una vez se tuvo éxito en esta labor, el investigado y presunto responsable del delito de lesiones fue detenido y escuchada su declaración. Se trata de un español de 28 años de edad con antecedentes policiales, pero ninguno por hechos similares.

Según publica 'Ideal', el detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número tres en funciones de Guardia de Granada. Se continúan las gestiones para identificar a la persona del grupo que iba con el perro y lo lanzó para que mordiera a la víctima.