Detectan alteraciones cerebrales en personas sanas con un mayor riesgo de desarrollar alzhéimer

El estudio, que publica la revista alzhéimer's & Dementia: The Journal of the alzhéimer's Association, ha detectado, a través de las pruebas de resonancia magnética, alteraciones morfológicas cerebrales en personas sanas portadoras del gen APOE-e4.

Según ha explicado en rueda de prensa el jefe del grupo de Neuroimagen del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), Juan Domingo Gispert, el gen APOE lo tiene todo el mundo, pero, aunque no es el único, cuando se presenta en su variación APOE-e4 constituye el mayor factor de riesgo genético para desarrollar alzhéimer.

Sin embargo, ha dejado claro que las personas que tienen esta morfología cerebral no necesariamente desarrollarán la enfermedad en un futuro.

La investigación la ha llevado a cabo el BBRC, el centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, y ha contado con el impulso de la Fundación Bancaria la Caixa.

Las imágenes cerebrales de los 533 participantes en el estudio han revelado las alteraciones neuroanatómicas correspondientes a la variación e4 del gen APOE en personas sanas, que tenían un menor volumen de sustancia gris en áreas cerebrales como el hipocampo, que es donde se inicia la neurodegeneración en el alzhéimer.