Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio
Golpe al Cártel de Jalisco en España Efe

Desmantelada una 'oficina' del Cártel de Jalisco con 20 detenidos por ocultar cocaína en maquinaria industrial

Contaban con fincas en Ávila y Toledo para distribuir la droga y llevarla a Italia asociados con la camorra italiana

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

La Policía Nacional ha desmantelado la 'oficina' del Cártel de Jalisco Nueva Generación -CJNG- en España en una operación con 20 detenidos que comenzó al detectar la introducción de cocaína oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando el entramado empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio de la organización criminal.

Se trata de una operación conjunta con la DEA estadounidense y con autoridades policiales de Países Bajos dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga.

El operativo ha permitido intervenir 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, tres armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata, según el balance de la Policía Nacional.

De los 20 detenidos, 15 han ingresado en prisión, entre los que se encuentran algunos objetivos prioritarios de la agencia estadounidense DEA desde hace años, así como miembros de la Camorra italiana que se dedicaban a la distribución internacional.

Fincas en Ávila y Toledo

La organización había reactivado su estructura operativa ante la llegada de un cargamento de droga, oculta en maquinaría industrial de gran tonelaje, incorporando nuevos miembros mexicanos enviados expresamente por el Cártel.

La distribución nacional era coordinada desde una finca próxima a La Adrada (Ávila) con ramificaciones en Bilbao y Valencia, empleando vehículos con compartimentos ocultos para el transporte de la droga.

Para el transporte internacional, la organización contaba con otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo) donde se recepcionaba y enviaba la maquinaria industrial, con el estupefaciente oculto, con rumbo a Italia. El pasado mes de septiembre se detectó un primer envío de cocaína hacia el país transalpino a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  4. 4 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en menos de 24 horas
  5. 5 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  6. 6 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  7. 7 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  8. 8 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  9. 9 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  10. 10 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Desmantelada una 'oficina' del Cártel de Jalisco con 20 detenidos por ocultar cocaína en maquinaria industrial

Desmantelada una &#039;oficina&#039; del Cártel de Jalisco con 20 detenidos por ocultar cocaína en maquinaria industrial